Cục Đường bộ Việt Nam làm rõ khoản thu từ ví điện tử

Liên quan đến việc từ đầu tháng 8, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán bao gồm Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money áp dụng chính sách thu phí đối với các tài khoản có liên kết với tài khoản giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát thông cáo báo chí về việc thu phí sử dụng ví điện tử khi liên kết với tài khoản giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, báo chí có phản ánh về việc Ví VETC và Ví Viettel Money thông báo áp dụng phí đối với ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông, với mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp; tháng không phát sinh giao dịch thì không thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, loại phí các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán, bao gồm Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money, thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ hay sử dụng tài khoản giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam khẳng định,thông báo thu là phí sử dụng phương tiện thanh toán theo quy định của pháp luật ngân hàng, không phải là phí sử dụng đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 20/8/2026 Cục đã có buổi làm việc với Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) và Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (VDTC). Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các đơn vị phối hợp với tổ chức cung ứng phương tiện thanh toán tạm dừng triển khai để rà soát chính sách phí, nghiên cứu bổ sung các phương án tính phí phù hợp với nhu cầu và tần suất sử dụng khác nhau của khách hàng (ví dụ: thu phí theo lượt giao dịch, theo tỷ lệ với giá trị giao dịch...); đồng thời, tiếp tục mở rộng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các tiện ích, dịch vụ giá trị gia tăng qua đó mang lại lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng.

Cùng với đó, đề nghị các đơn vị tiếp tục tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giảm chi phí phát sinh; nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông cũng như tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước trước những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, hoạt động cung cấp dịch vụ ví điện tử nói riêng, chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ ví điện tử được thuận tiện và hài hoà lợi ích giữa các bên.

Trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp lễ Quốc khánh 2/9, nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng cao, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chấp hành quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản giao thông và phương tiện thanh toán được kết nối để bảo đảm việc lưu thông thuận lợi.