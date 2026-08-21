Toyota đẩy nhanh tiến độ phát triển Fortuner thế hệ mới

Toyota đang đẩy nhanh tiến độ phát triển Fortuner thế hệ mới với kế hoạch ra mắt toàn cầu trước khi kết thúc năm tài chính 2026 - 2027. Ở thế hệ tiếp theo, xe vẫn trung thành với kết cấu body-on-frame đặc trưng nhưng được chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm rời TNGA-F.

Đây là kiến trúc hiện được áp dụng trên dòng xe bán tải Hilux thế hệ mới cùng nhiều mẫu SUV cỡ lớn của thương hiệu Nhật Bản. Sự nâng cấp này giúp xe tăng cường độ cứng vững cấu trúc, cải thiện chất lượng vận hành và tối ưu hóa năng lực di chuyển trên các địa hình khó.

Toyota đang đẩy nhanh tiến độ phát triển Fortuner thế hệ mới. Ảnh minh hoạ

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED tạo hình mỏng nhẹ, kết hợp cùng lưới tản nhiệt kích thước lớn và cản trước tái thiết kế. Tổng thể xe vẫn giữ được vóc dáng cao ráo, vững chãi quen thuộc nhưng sở hữu những đường nét thân xe góc cạnh hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được nối liền bởi dải đèn chạy ngang chiều rộng đuôi xe, kết hợp dòng chữ FORTUNER dập nổi tạo điểm nhấn nhận diện.

Khoang cabin cũng được Toyota dự kiến nâng cấp đáng kể. Fortuner mới có thể sở hữu hai màn hình 12,3 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm phục vụ hệ thống thông tin giải trí. Xe được cho là sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), cho phép nâng cấp một số tính năng mà không cần đưa xe tới đại lý.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED được nối liền bởi dải đèn chạy ngang chiều rộng đuôi xe.

Đáng chú ý, danh mục động cơ của Fortuner thế hệ mới dự kiến sẽ có tùy chọn truyền động hybrid. Đây sẽ là lần đầu Fortuner được cung cấp hệ truyền động hybrid nếu kế hoạch trên được triển khai. Hiện Toyota chưa tiết lộ công suất, dung lượng pin hay cấu hình cụ thể của hệ thống.

Do Fortuner sử dụng kết cấu khung gầm rời, hệ thống hybrid mới nhiều khả năng sẽ được phát triển để phù hợp với đặc tính vận hành và kích thước của mẫu SUV 7 chỗ. Ngoại hình của Fortuner mới ghi nhận những thay đổi rõ nét thông qua hình ảnh từ các nguyên mẫu thử nghiệm.

Danh sách trang bị dự kiến còn có: cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ và hệ thống điều hòa được nâng cấp. Các công nghệ hỗ trợ lái thuộc gói ADAS cũng có thể được mở rộng so với thế hệ hiện tại.

Tuy nhiên, những thông tin về thiết kế nội thất và trang bị nói trên vẫn chưa được Toyota xác nhận chính thức. Hãng cũng chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, giá bán cũng như thông số kỹ thuật chính thức của Fortuner thế hệ mới.