Triumph tung loại mô tô điện, dành cho người thích mạo hiểm

Trong đó, TXP-24 là phiên bản cao cấp nhất, sử dụng mô-tơ điện không chổi than công suất 2.000 W, hướng đến người lái từ 11 tuổi trở lên, bao gồm cả thanh thiếu niên và người trưởng thành có trọng lượng tối đa 90,2 kg.

Dòng TXP được Triumph phát triển dựa trên nền tảng công nghệ của OSET, thương hiệu xe địa hình điện được Triumph mua lại vào năm 2022. Kinh nghiệm của OSET được kết hợp với năng lực thiết kế và kỹ thuật của Triumph để phát triển riêng khung sườn, hình học xe, hệ thống điều khiển, hệ thống treo và tư thế lái.

Tùy phiên bản, TXP có công suất từ 600 đến 2.000 W. Người dùng có thể điều chỉnh độ nhạy tay ga, tốc độ tối đa và công suất động cơ, qua đó thiết lập xe phù hợp với độ tuổi cũng như trình độ điều khiển.

Hệ thống truyền động sử dụng công nghệ Field-Oriented Control (FOC), giúp mô-tơ phân bổ mô-men xoắn mượt mà và dễ kiểm soát hơn trên địa hình phức tạp. Trong khi đó, hệ thống Active Power Stabilisation (APS) duy trì công suất đầu ra ổn định ngay cả khi dung lượng pin giảm trong quá trình vận hành.

TXP được trang bị pin lithium-ion đạt chuẩn chống nước IPX7 và có thể tháo rời mà không cần dụng cụ. Hệ thống điện trên xe đạt chuẩn IP66, trong khi cụm pin đạt IPX7, giúp xe thích nghi tốt hơn với môi trường bùn đất và nước.

Về kết cấu, dòng TXP sử dụng khung thép nhẹ nhằm giảm trọng lượng và tăng khả năng kiểm soát trên địa hình kỹ thuật. Chiều cao yên có thể thiết lập ở hai mức, trong khi hệ thống treo được tinh chỉnh theo kích thước người lái và đặc tính vận hành của từng phiên bản.

Một điểm đáng chú ý của TXP là thiết kế mô-đun, cho phép chuyển đổi giữa hai cấu hình sử dụng. Khi lắp yên và chắn bùn, xe vận hành ở chế độ Xplore với tư thế ngồi truyền thống. Khi tháo hai bộ phận này, xe chuyển sang chế độ Trials, cho phép người lái điều khiển ở tư thế đứng và tập luyện các kỹ thuật đặc trưng của xe trials.

Thiết kế này giúp TXP không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi mà còn có thể được sử dụng để làm quen và rèn luyện kỹ năng điều khiển xe địa hình, đặc biệt là khả năng kiểm soát trọng tâm, phân bổ lực và vận hành ở tốc độ thấp trên địa hình phức tạp.

Hệ thống phanh được phân cấp theo từng phiên bản. TXP-12 sử dụng phanh vận hành bằng dây cáp, trong khi TXP-24 được trang bị phanh đĩa thủy lực với kẹp phanh 4 piston.

Với mô-tơ 2.000 W, TXP-24 hiện là mẫu mạnh nhất trong dòng xe địa hình điện TXP. Xe hướng đến người lái từ 11 tuổi, với tải trọng người lái tối đa 90,2 kg, đồng thời có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa cấu hình Xplore và Trials.

Tại Mỹ, Triumph niêm yết TXP-20 ở mức 3.495 USD, tương đương khoảng 90,8 triệu đồng, trong khi TXP-24 có giá 3.995 USD, tương đương khoảng 104 triệu đồng.