Triumph Tiger 1200 2027 lột xác: Mạnh hơn, tự động hạ yên, bổ sung radar an toàn

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Tiger 1200 2027 nằm ở khối động cơ 3 xi-lanh T-Plane dung tích 1.160 cc. Sau khi được tinh chỉnh, động cơ này sản sinh công suất tối đa 158 PS tại 9.250 vòng/phút, tăng 8 PS so với thế hệ trước.

Triumph đã điều chỉnh nhiều thành phần bên trong động cơ, bao gồm nắp quy-lát, piston, van, hệ thống phun nhiên liệu và đường ống xả nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động. Tỷ số truyền hộp số cũng được thay đổi để tăng khả năng kiểm soát xe ở tốc độ thấp, trong khi hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động bằng trục các-đăng được cải tiến nhằm mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn.

Cả bốn phiên bản của Tiger 1200 2027 đều sử dụng bánh trước 19 inch và bánh sau 17 inch, với hành trình hệ thống treo đạt 200 mm ở cả hai đầu xe. Tuy nhiên, trang bị bánh xe có sự khác biệt giữa hai dòng GT và Rally. Các phiên bản GT sử dụng mâm hợp kim nhôm đúc, trong khi những phiên bản Rally được trang bị vành nan hoa với thiết kế đan nan hoa lệch bên, phù hợp hơn với định hướng vận hành đa địa hình.

Ngoài thay đổi ở động cơ, xe cũng chuyển sang sử dụng hệ thống treo bán chủ động Showa EERA Heightflex. Hệ thống cung cấp ba mức điều chỉnh giảm chấn gồm Firm, Medium và Soft, đồng thời có khả năng tự động điều chỉnh tải trọng lò xo để duy trì chiều cao xe phù hợp khi chở thêm hành khách hoặc hành lý. Đặc biệt, chức năng tự động hạ thấp chiều cao xe sẽ giúp yên xe giảm khoảng 30 mm khi mô tô dừng lại. Khi người lái bắt đầu di chuyển, hệ thống sẽ tự động đưa xe trở về chiều cao vận hành bình thường.

Kết hợp với khả năng điều chỉnh yên hai vị trí và tùy chọn yên thấp, chiều cao yên của Tiger 1200 2027 có thể giảm xuống chỉ còn 790 mm khi xe đứng yên. Đây là cải tiến có ý nghĩa thực tế đối với những người có chiều cao khiêm tốn hoặc thường xuyên phải điều khiển một mẫu adventure có kích thước lớn và trọng lượng đáng kể. Triumph cũng bổ sung chức năng Centre Stand Assist nhằm hỗ trợ người lái đưa xe lên chân chống giữa dễ dàng hơn.

Phiên bản mới của xe cũng được nâng cấp với hệ thống radar Bosch bố trí ở cả phía trước và phía sau xe. Các cảm biến này hỗ trợ nhiều tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control, hỗ trợ di chuyển theo nhóm Group Ride Assist, cảnh báo va chạm phía trước Forward Collision Warning, hỗ trợ phanh khẩn cấp Emergency Brake Assist, hỗ trợ cảnh báo điểm mù Blind Spot Assist và cảnh báo khoảng cách với phương tiện phía sau Rear Distance Warning.

Các hệ thống Cornering ABS và kiểm soát lực kéo Traction Control tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn. Tùy từng phiên bản, người lái có thể lựa chọn tối đa tám chế độ vận hành khác nhau, giúp điều chỉnh đặc tính hoạt động của xe theo điều kiện đường sá và nhu cầu sử dụng.

Tiger 1200 2027 cũng được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, cho phép người lái sử dụng các tính năng giải trí và dẫn đường thuận tiện hơn. Ngoài ra, xe còn có ngăn chứa điện thoại chống nước tích hợp cổng sạc USB-C.

Hệ thống chiếu sáng cũng được nâng cấp với cụm đèn pha LED projector thích ứng. Điểm đặc biệt của công nghệ này là khả năng điều chỉnh hướng chiếu sáng vào phía trong khúc cua khi xe nghiêng, giúp cải thiện tầm nhìn của người lái khi di chuyển trên những cung đường quanh co, đặc biệt vào ban đêm.

Đối với nhu cầu touring đường dài, Triumph tiếp tục phân chia dung tích bình xăng theo từng phiên bản. Hai mẫu GT Pro và Rally Pro được trang bị bình xăng 20 lít, trong khi GT Explorer và Rally Explorer sở hữu bình xăng dung tích lớn hơn, đạt 30 lít. Đây là lợi thế đáng kể đối với những hành trình dài, khi người lái muốn giảm số lần dừng tiếp nhiên liệu.

Cả bốn phiên bản đều được trang bị thiết kế yên mới dành cho người lái và người ngồi sau, với lớp đệm mút dày hơn nhằm cải thiện sự thoải mái. Yên xe có chức năng sưởi nhiệt cho cả hai vị trí, trong khi tay lái được tích hợp hệ thống sưởi ba cấp độ, tăng tiện nghi khi vận hành trong điều kiện thời tiết lạnh.

Tại Anh, Triumph Tiger 1200 tiếp tục được phân phối với bốn biến thể gồm GT Pro, Rally Pro, GT Explorer và Rally Explorer. Mức giá bán dao động từ 18.295 bảng Anh (khoảng 632 triệu đồng) đến 20.575 bảng Anh (khoảng 711 triệu đồng).