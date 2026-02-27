Toyota trang bị thêm nút mở cửa cơ trên xe Highlander mới

Thế hệ mới của Toyota Highlander EV sử dụng tay nắm cửa điện tử nhưng vẫn tích hợp cơ chế mở cơ học dự phòng, đảm bảo an toàn khi xe gặp sự cố mất điện. Trong xu hướng số hóa ngành ô tô, nhiều mẫu xe hiện nay sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn hoặc cảm ứng điện tử, giảm chi tiết cơ khí để tạo thiết kế hiện đại.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống điện có thể tiềm ẩn rủi ro khi xảy ra sự cố mất nguồn. Trên Highlander EV thế hệ mới, Toyota áp dụng tay nắm cửa có nút nhấn kích hoạt chốt điện tử, tương tự nhiều mẫu xe cao cấp.

Điểm đáng chú ý nằm ở lẫy cơ khí ẩn bên trong hốc tay nắm, cho phép mở cửa thủ công khi hệ thống điện không hoạt động. Theo thông tin từ hãng, cơ chế này vận hành theo hai bước: kéo lần đầu để giải phóng chốt khóa, kéo lần thứ hai để mở cửa.

Toyota Highlander EV sử dụng tay nắm cửa điện tử nhưng vẫn tích hợp cơ chế mở cơ học dự phòng.

Bên cạnh đó, ổ khóa cơ truyền thống vẫn được giữ lại phía sau nắp che, cho phép sử dụng chìa khóa vật lý khi cần thiết. Không chỉ ở bên ngoài, cơ chế dự phòng cũng được duy trì trong khoang nội thất. Người ngồi trong xe có thể mở cửa bằng nút điện tử hoặc kéo tay nắm cơ học truyền thống.

Việc tích hợp song song hai cơ chế giúp hành khách có thể thoát khỏi xe trong trường hợp va chạm hoặc sự cố gây mất điện đột ngột. Đây là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm, đặc biệt trên các dòng xe điện vốn phụ thuộc lớn vào hệ thống điện tử.

Trong bối cảnh một số hãng xe loại bỏ dần phím bấm và cơ cấu cơ học để theo đuổi thiết kế tối giản, giải pháp kết hợp điện tử và cơ khí trên Toyota Highlander EV cho thấy cách tiếp cận ưu tiên tính thực tiễn.

Việc duy trì hệ thống cơ học dự phòng không làm thay đổi thiết kế tổng thể nhưng bổ sung thêm lớp an toàn cho người sử dụng. Cách làm này phản ánh xu hướng cân bằng giữa công nghệ và độ tin cậy trong quá trình điện hóa sản phẩm.