Top 10 môtô có độ bền cực tốt đáng sở hữu hiện nay

1. Suzuki V-Strom 1050 là minh chứng cho việc Suzuki đặt yếu tố chức năng lên hàng đầu, với thiết kế ADV không nổi bật nhưng chứa bên trong là khối động cơ V-Twin 1037cc mạnh mẽ, cho công suất 106 mã lực, vốn bắt nguồn từ xe đua superbike những năm 90. Trải qua hơn hai thập kỷ phát triển, động cơ này đã trở nên bền bỉ và đáng tin cậy.

2. Honda Africa Twin đã nâng dung tích động cơ Unicam lên 1084cc, mang lại mô-men xoắn dồi dào dù công suất không quá nổi bật so với chuẩn ADV hiện đại. Với danh tiếng về độ tin cậy, mẫu xe này cùng động cơ Parallel-Twin 101 mã lực và hộp số 6 cấp là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi địa hình dài ngày.

3. Honda NT1100 được phát triển theo phong cách xe thể thao hành trình từ nền tảng ADV đem lại sự khác lạ, nhưng hiệu quả ngoài mong đợi nhờ động cơ Unicam mạnh mẽ ở dải tua giữa và tư thế ngồi thoải mái, cùng khả năng chắn gió vượt trội. Tuy nhiên, phiên bản dòng xe này tại thị trường Mỹ chỉ có hộp số ly hợp kép DCT — phù hợp cho touring và được cho là rất bền bỉ.

4. Yamaha Tenere 700 trang bị động cơ CP2 của Yamaha được xem là bền bỉ nhất hiện nay và đã chứng tỏ độ dẻo dai qua nhiều thử thách đa địa hình. Với thiết kế tối giản công nghệ, chiếc xe nhẹ hơn đối thủ, ít lỗi điện và vẫn mạnh mẽ với động cơ 689cc, 73 mã lực và hộp số 6 cấp.

5. Kawasaki Versys 650 LT ABS thường bị gọi là "nhàm chán", nhưng thực chất lại nổi bật với độ tin cậy cao, trang bị đầy đủ và sự thoải mái vượt kỳ vọng ở phân khúc trung. Dù không mạnh ở dải tua giữa như Honda, nó lại là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

6. Honda Rebel 1100 với phong cách hành trình (cruiser) mạnh mẽ, bổ sung nhiều tiện ích như màn hình kỹ thuật số, kết nối RoadSync và cổng sạc USB-C. Xe trang bị động cơ 1.100cc lấy từ Africa Twin, hộp số ly hợp kép 6 cấp, 3 chế độ lái và hệ thống kiểm soát lực kéo hiện đại. Bền bỉ, dễ vận hành và được đánh giá cao về độ tin cậy, Rebel 1100 là lựa chọn đáng giá trong phân khúc cruiser tầm trung.

7. Yamaha YZF-R7 không phải là bản thay thế R6 hay phiên bản hồi sinh của mẫu R7 huyền thoại thập niên 90, mà là một mẫu xe hoàn toàn riêng biệt. Với tư thế lái thể thao, động cơ 689cc bền bỉ và giá dễ tiếp cận, R7 là lựa chọn lý tưởng để tập luyện trên đường đua mà vẫn tiết kiệm chi phí vận hành.

8. Yamaha MT-07 là lựa chọn hấp dẫn nếu bạn muốn một chiếc xe phố dùng động cơ CP2. Dễ lái, bền bỉ và ít công nghệ phức tạp, mẫu xe 689cc này sẽ phục vụ lâu dài nếu được bảo dưỡng đúng cách.

9. Kawasaki Ninja 650 lựa chọn đáng cân nhắc trong các dòng xe thể thao có độ bền cao của Kawasaki. Nếu bạn cần xe thể thao đường phố kiêm xe đi lại hàng ngày, mẫu 649cc này rất phù hợp, và nên chọn bản có ABS để an toàn hơn.

10. Honda CRF300L Rally là dòng xe đơn xy-lanh dung tích nhỏ thường không nổi tiếng về quãng đường đi được, nhưng lại rất được ưa chuộng trong cộng đồng xe địa hình. Dù không nhanh hay thoải mái nhất, xe bền bỉ vượt mọi địa hình và bạn sẽ phải dừng trước khi xe hết sức.