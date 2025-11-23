Cách các công ty xe điện chống lại nạn trộm dây đồng tại trạm sạc

Những tên trộm nhắm vào các sợi cáp giá trị trên bộ sạc xe điện, điều này khiến nhiều chủ xe băn khoăn khi không thể kết nối xe của họ với mạng lưới sạc.

Những cáp sạc tại trạm sạc xe điện không hề rẻ.

Để đối phó với tình trạng này, nhiều nhà cung cấp hệ thống sạc đã triển khai các giải pháp bảo vệ. Một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này là ChargePoint đã phát triển cáp sạc “chống cắt” kết hợp với hệ thống báo động.

Theo đó, cáp được bọc bằng vật liệu gia cố bằng thép giúp chống lại các công cụ cắt thông thường như kìm cắt bu lông và kìm cắt dây. Những cải tiến này không chỉ làm khó kẻ trộm mà còn kéo dài thời gian thực hiện hành vi phạm tội. ChargePoint cũng dự kiến cấp phép sử dụng loại cáp này cho các nhà cung cấp dịch vụ sạc khác.

Ngoài ra, ChargePoint đã phát triển phần mềm bảo mật mang tên “ChargePoint Protect” có khả năng phát hiện hành vi phá hoại hoặc cắt cáp trong thời gian thực. Phần mềm này sẽ kích hoạt báo động và thông báo cho chủ sở hữu trạm sạc về các vụ trộm tiềm ẩn.

Tại Brooklyn (Mỹ), nhà cung cấp dịch vụ sạc It's Electric đã tạo ra cáp sạc tháo rời đầu tiên đạt chứng nhận UL, giúp người dùng dễ dàng bảo quản cáp trong ngăn an toàn. Giải pháp này không chỉ ẩn cáp khỏi tầm nhìn mà còn làm giảm sức hấp dẫn đối với kẻ trộm.

Vì vậy bảo vệ cáp sạc là nhiệm vụ hàng đầu của các nhà cung cấp.

Tại Anh, InstaVolt đã hợp tác với Formula Space để giới thiệu hệ thống CableGuard, kết hợp lớp vỏ ngoài khó cắt với chất lỏng pháp y có thể phát hiện dưới ánh sáng tia cực tím. Chất lỏng này không chỉ giúp xác định cáp bị đánh cắp mà còn lưu trữ thông tin về vị trí cáp trong cơ sở dữ liệu mà cảnh sát có thể truy cập.

InstaVolt cũng đã triển khai các biện pháp an ninh như camera quan sát tích hợp AI, giám sát 24/7 và cựu chiến binh tuần tra các điểm sạc. Công nghệ theo dõi địa lý cũng được sử dụng để cảnh báo nhân viên an ninh khi cáp rời khỏi điểm sạc, cho phép họ phản ứng nhanh chóng.

Với những nỗ lực này, ngành công nghiệp sạc xe điện đang nỗ lực kiểm soát tình trạng trộm cắp cáp, bảo vệ tài sản của người dùng và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ thống sạc xe điện.