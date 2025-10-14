Mazda CX-70 PHEV 2026 giảm giá lỷ lục, rẻ ngang bản máy xăng

Mazda vừa có bước đi táo bạo tại thị trường Mỹ khi giảm mạnh giá bán cho mẫu SUV hybrid cắm sạc (PHEV) CX-70 phiên bản 2026. Đây là một trong những đợt điều chỉnh giá hiếm thấy, với mức giảm hơn 10.000 USD so với đời 2025, động thái cho thấy nỗ lực của hãng trong việc tăng sức hút cho dòng xe điện hóa giữa bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo công bố, Mazda CX-70 PHEV 2026 được phân phối tại Mỹ với hai phiên bản mới là SC và SC Plus, có giá lần lượt 44.250 USD và 47.250 USD, tương đương khoảng 1,16 – 1,25 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với hai bản Premium (54.400 USD) và Premium Plus (57.450 USD) của năm ngoái. Nhờ đó, CX-70 PHEV trở thành lựa chọn hợp lý hơn trong phân khúc SUV hạng trung, đồng thời có giá tiệm cận với các bản dùng động cơ I6 mild-hybrid.

Dưới nắp ca-pô, Mazda CX-70 PHEV 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp mô-tơ điện và pin lithium-ion 17,8 kWh, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Mẫu SUV này có thể di chuyển 30 dặm (48 km) hoàn toàn bằng điện – cải thiện nhẹ so với mức 26 dặm (42 km) trước đây. Người mua có thể chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp, và Mazda vẫn cung cấp tùy chọn CNG tại một số thị trường.

So với đời cũ, Mazda CX-70 PHEV 2026 có một số thay đổi ở thiết kế và trang bị: bỏ cửa sổ trời toàn cảnh, mâm xe 21 inch giảm xuống 19 inch, cùng logo và ốp ngoại thất sơn đen bóng. Nội thất lược bỏ hệ thống âm thanh Bose nhưng vẫn duy trì chất liệu và tiện nghi cao cấp. Mazda cũng bổ sung hàng loạt tính năng an toàn: 6 túi khí tiêu chuẩn (2 trước, 2 bên, 2 rèm), cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo tốc độ cao, cảm biến lùi và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Các phiên bản dùng động cơ 3.3L I6 mild-hybrid cũng được tinh chỉnh nhẹ, giá dao động 42.250 – 56.670 USD. Cụ thể, bản Turbo Preferred 2026 tăng nhẹ lên 42.250 USD, nay có mâm 21 inch tiêu chuẩn, ghế trước thông gió, ghế sau sưởi, vô-lăng sưởi và ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Những nâng cấp này nhằm gia tăng trải nghiệm tiện nghi, dù giá tăng từ 300–800 USD tùy phiên bản.

CX-70 vốn là bản hai hàng ghế của CX-90, hướng đến nhóm khách hàng muốn SUV cỡ trung cao cấp nhưng không cần 7 chỗ. Tuy nhiên, doanh số chưa đạt kỳ vọng: trong 9 tháng đầu năm 2025, Mazda chỉ bán được 12.256 xe CX-70 tại Mỹ, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn kém xa con số 44.709 chiếc CX-90. Riêng tháng 9, doanh số CX-70 giảm tới 57,5%, buộc hãng phải hành động mạnh mẽ hơn để duy trì sức cạnh tranh.

Dù giảm giá sâu, Mazda CX-70 PHEV vẫn được đánh giá cao về hiệu năng và khả năng tiết kiệm. Trong phân khúc SUV hybrid cỡ trung, mẫu xe này hiện có giá cạnh tranh hơn hẳn so với các đối thủ như Jeep Grand Cherokee 4xe, vốn đắt hơn gần 20.000 USD nhưng phạm vi di chuyển thuần điện chỉ khoảng 25 dặm.

Với chiến lược tái định vị, Mazda kỳ vọng CX-70 PHEV 2026 sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất trong danh mục SUV điện hóa của hãng, kết hợp được hiệu suất mạnh mẽ, trải nghiệm lái đặc trưng và giá bán dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.