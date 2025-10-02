Xe máy giá rẻ chỉ 17 triệu đồng, trang bị cực ấn tượng!

Đây là phiên bản cao cấp nhất trong dòng xe TVS XL100, được trang bị các tính năng cải tiến đáng chú ý nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng về mặt an toàn, tiện nghi và thẩm mỹ. Trong bối cảnh không có đối thủ trực tiếp trong phân khúc xe máy động cơ đốt trong, đặc biệt là loại xe tiện ích đơn giản như XL100, động thái này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của TVS trên thị trường.

Sau khi ra mắt mẫu xe tay ga điện TVS Orbiter EV trong phân khúc gia đình, hãng đã chuyển trọng tâm phát triển sản phẩm sang dòng XL100 với bản nâng cấp thiết thực. Phiên bản mới – XL100 Heavy Duty Alloy – có giá niêm yết 59.800 rupee (khoảng 17,8 triệu đồng) và có ba tùy chọn màu sắc gồm xám, xanh dương và đỏ.

Điểm nổi bật nhất của phiên bản lần này là bộ vành hợp kim 16 inch, thay thế cho loại vành nan hoa truyền thống đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua trên dòng xe này. Việc áp dụng vành hợp kim không chỉ mang lại diện mạo hiện đại hơn mà còn cho phép sử dụng lốp không săm, giúp nâng cao đáng kể mức độ an toàn và độ bền, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành hàng ngày. Cả hai bánh đều sử dụng lốp kích thước 2.50-16 6PR 41L.

Ngoài thay đổi về bánh xe, XL100 Heavy Duty Alloy còn được trang bị loạt tính năng mới như đèn pha LED, cổng sạc USB Type-A, công nghệ phun xăng điện tử ETFi giúp cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 15%, công tắc ngắt động cơ, hệ thống khởi động điện, yên sau có thể tháo rời, sàn để chân rộng, và phuộc trước dạng ống lồng. Tất cả những tính năng này đều nhằm tăng tính tiện ích và thân thiện với người dùng cuối.

Về sức mạnh, xe vẫn sử dụng khối động cơ xăng xi-lanh đơn, dung tích 99,7cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 4,35 mã lực và mô-men xoắn cực đại 6,5 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số đơn cấp, giúp xe đạt vận tốc tối đa 58 km/h. Dung tích bình xăng là 4 lít, và trọng lượng xe giữ nguyên ở mức 89 kg, mặc dù có sự thay đổi về cấu trúc bánh xe.