Giá xe Mazda CX-30 tháng 10/2025, lăn bánh từ 772 triệu đồng

Mazda CX-30 là mẫu xe sở hữu nhiều điểm tương đồng với đàn anh CX-5 nhưng kích thước nhỏ hơn và ngoại hình thể thao hơn. CX-30 hướng đến những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ và giá bán thấp hơn CX-5.

Chính thức trình ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 20/04/2021, Mazda CX-30 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản cùng 3 màu ngoại thất là: đỏ, xanh, trắng.

Mazda CX-30 được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5, xếp vào phân khúc SUV đô thị cỡ B+, cạnh tranh với đối thủ Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Kona, Honda HR-V,...

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Mazda CX-30 cập nhật tháng 10/2025:

Phiên bản Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 805 791 772 - Mazda CX-30 2.0L Premium 749 861 846 827

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Mazda CX-30 2025

Thông số/Phiên bản Mazda CX-30 2.0L Luxury Mazda CX-30 2.0L Premium Kích thước tổng thể (mm) 4.395 x 1.795 x 1.540 Chiều dài cơ sở (mm) 2.655 Khoảng sáng gầm xe (mm) 175 Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) 5,3 Trọng lượng không tải (kg) 1.441 1.452 Trọng lượng toàn tải (kg) 1.936 Thể tích khoang hành lý (L) 430 - 1.406 Dung tích bình nhiên liệu (L) 51 Động cơ Skyactiv-G 2.0 Dung tích xy-lanh (cc) 1.988 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng trực tiếp Công suất cực đại (hp/prm) 153/6000 Momen xoắn cực đại (Nm/prm) 200/4000 Hộp số 6AT Hệ dẫn động FWD Chế độ lái thể thao Có Hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Có Hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop Có Hệ thống treo trước Độc lập McPherson với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Thanh xoắn Hệ thống phanh trước/sau Đĩa tản nhiệt Hệ thống phanh sau Đĩa đặc Hệ thống trợ lực lái Trợ lực điện Thông số lốp xe 215/55 R18 Đường kính mâm xe 18” Số túi khí 7 Gói an toàn cao cấp I-Activsense - Có

Thông tin chi tiết xe Mazda CX-30 2025

Ngoại thất

Mazda CX-30 2025 mang kiểu dáng được thiết kế theo triết lý KODO mới, dựa trên quan điểm mỹ thuật “Less is more” với những đường nét tinh xảo, hiện đại nhưng không kém phần thể thao và lôi cuốn.

Kích thước DxRxC của Mazda CX-30 lần lượt là 4.395 x 1.795 x 1.540 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.655 mm.

Đầu xe Mazda CX-30 2025 nổi bật với logo thương hiệu dạng 3D, nằm giữa lưới tản nhiệt tạo hình vân tổ ong cùng đường viền crôm nối liền hệ thống đèn pha sử dụng công nghệ LED.

Thân xe với những đường gân dập nổi chạy dọc cơ bắp cùng bộ la-zăng hợp kim 18 inch dạng cánh hoa 5 chấu kép. Cột D vuốt dài ra phía sau không chỉ mang đến vẻ đẹp thể thao như những chiếc coupe, mà còn gia tăng sự rộng rãi cho khoang hành lý.

Đuôi xe Mazda CX-30 2025 thiết kế theo triết lý đối xứng, nhằm nhấn mạnh vẻ bề thế, vững chãi của một mẫu SUV. Đi cùng với đó là cặp đèn hậu dạng elip sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Nội thất

Mazda CX-30 2025 sở hữu khoang cabin trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng với chất liệu ghế ngồi bọc da cùng điểm nhấn chỉ khâu màu đối lập. Màn hình thông tin giải trí 8.8 inch đặt giữa bảng táp-lô, hỗ trợ kết nối USB, Radio, Bluetooth, Carplay & Android Auto.

Vô-lăng trên Mazda CX-30 là loại 3 chấu bọc da kết hợp kim loại nổi bật cùng loạt phím bấm chức năng hiện đại. Cùng với đó là loạt tính năng nổi bật như điều hòa tự động 2 vùng; phanh tay điện tử tích hợp chế độ giữ phanh Auto Hold; cửa sổ trời; cốp sau điều chỉnh điện; màn hình HUD màu hiển thị tốc độ trên kính lái; kính chiếu hậu chỉnh/gập điện, nhớ vị trí, chống chói tự động,...

Động cơ

Cả hai phiên bản Mazda CX-30 2025 đều sử dụng động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L sinh rất công suất tối đa 153 mã lực tại 6000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 200 Nm tại 4000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe được trang bị chế độ lái thể thao giúp đem lại cảm giác phấn khích và khoẻ khoắn cho người dùng.

Trang bị an toàn

Mazda CX-30 được trang bị gói an toàn cao cấp i-Activsense với loạt tính năng nổi trội như: Cảnh báo chệch làn đường LDWS; Hỗ trợ giữ làn đường LAS; Kiểm soát hành trình tích hợp radar MRCC; Cảnh báo điểm mù BSM; Cảnh báo phương cắt ngang khi lùi RCTA; Hỗ trợ phanh thông minh trước SBS; Hỗ trợ điều chỉnh chế độ đèn pha HBC; Hỗ trợ mở rộng góc chiếu đèn pha theo góc đánh lái AFS.

Ngoài ra, xe còn có các trang bị tiêu chuẩn gồm: 7 túi khí, camera lùi, cảm biến trước sau, hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, DSC.

Đánh giá xe Mazda CX-30 2025

Ưu điểm:

+ Thiết kế ngoại thất đẹp

+ Nội thất sang trọng, bố trí thông minh, nhiều vật liệu cao cấp

+ Trang bị tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc.