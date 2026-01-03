Honda ra mắt Super Cub 110 và Cross Cub 110 2026: "Kim vàng giọt lệ" vẫn vững vàng

Bên cạnh việc tích cực giới thiệu nhiều mẫu xe máy điện mới thì Honda vẫn đang tích cực làm mới các dòng xe máy xăng vốn có. Mới đây tại Nhật Bản, Honda đã trình làng phiên bản 2026 cho cặp đôi Super Cub 110 và Cross Cub 110 với một số các nâng cấp.

Đối với Honda Super Cub 110 đời 2026, hãng vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế cổ điển đã trở thành bản sắc suốt nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, danh mục màu sắc đã được tinh giản khi loại bỏ màu Flare Orange Metallic, thay vào đó tập trung vào bốn tùy chọn màu chủ đạo gồm Glint Wave Blue Metallic, Tasmania Green Metallic, Virgin Beige và Classical White.

Riêng phiên bản Super Cub 110 Pro, vốn hướng đến nhóm khách hàng thương mại như giao hàng hoặc phát hành báo chí, tiếp tục chỉ được phân phối với màu Seychellen Blue nhằm duy trì hình ảnh thực dụng và chuyên nghiệp.

Về giá bán tại thị trường Nhật Bản, Super Cub 110 được niêm yết ở mức 352.000 yên (khoảng 59 triệu đồng), trong khi phiên bản Super Cub 110 Pro có giá 396.000 yên (khoảng 66,4 triệu đồng), phản ánh sự khác biệt về trang bị phục vụ mục đích sử dụng chuyên biệt.

Trong khi đó, Honda Cross Cub 110 phiên bản 2026 nhận được những cập nhật đáng chú ý về màu sắc. Hai màu mới Harvest Beige và Bonnie Blue được bổ sung, đồng thời các tùy chọn quen thuộc như Matte Armored Green Metallic và Graphite Black vẫn tiếp tục được duy trì.

Ngoài ra, Honda cũng giới thiệu phiên bản đặc biệt Cross Cub 110 Kumamon Edition, nổi bật với các họa tiết và logo Kumamon – linh vật nổi tiếng của tỉnh Kumamoto, qua đó tăng thêm giá trị nhận diện và tính sưu tầm cho mẫu xe.

Cross Cub 110 bản tiêu chuẩn được bán với giá 412.500 yên (khoảng 69 triệu đồng), trong khi phiên bản Kumamon Edition có giá cao hơn, ở mức 423.500 yên (khoảng 71 triệu đồng), phản ánh yếu tố thiết kế đặc biệt và tính độc quyền của phiên bản này.

Về mặt kỹ thuật, cả Super Cub 110 và Cross Cub 110 đời 2026 đều không có thay đổi so với thế hệ trước. Hai mẫu xe sử dụng chung động cơ xi-lanh đơn dung tích 109cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 8,8 Nm, kết hợp với hộp số vòng 4 cấp đặc trưng của dòng Cub.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước tích hợp ABS và phanh tang trống phía sau, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 67,9 km/lít theo tiêu chuẩn WLTC, tiếp tục khẳng định thế mạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.