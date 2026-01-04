Giá xe máy điện VinFast tháng 1/2026, rẻ nhất từ 12 triệu đồng

Xe máy điện VinFast hiện nay cung cấp nhiều ấn phẩm, phục vụ nhu cầu đa dạng của người mua. Trong đó, VinFast tập trung phát triển nhiều ấn phẩm xe điện dạng phổ thông. Đây là phân khúc thu hút được đông đảo người tiêu dùng, có nhiều mẫu mã nhất.

Trong đó, có những tân binh mới như dòng xe điện Flazz và ZGoo. Bên cạnh đó, xe máy điện VinFast phổ thông còn nhiều sản phẩm như: Motio, Evo Grand, Evo Grand Lite, Evo 200, Evo Neo, Evo 200 Lite và nhiều ấn phẩm giá hấp dẫn khác.

Phân khúc sản phẩm thứ hai là các dòng xe trung cấp. Tổng cộng hiện nay VinFast cung cấp 6 xe máy điện tầm trung, gồm: Feliz 2025, Feliz S, Feliz Lite, Feliz Neo, Klara S2, và Klara Neo. Phân khúc cao cấp của VinFast có ít sản phẩm hơn, gồm Vento S, Vento Neo, Vero X và Theon S.

Ưu điểm nhìn chung của các dòng xe điện VinFast là có thiết kế hiện đại, tiện ích phù hợp. Động cơ xe bền bỉ và mang lại quãng đường đi linh hoạt theo từng ấn phẩm và phân khúc. Trong đó, dòng xe điện cao cấp nhất là Theon S có thể đạt tới 150 km/1 lần sạc, thoải mái cho việc di chuyển hằng ngày.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật giá đề xuất mới nhất của các dòng xe máy điện VinFast dưới đây:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Motio 12 Zgoo 14,9 Flazz 16 Evo Lite Neo 14,4 EVo Grand Lite 18 Evo 200 Lite 22 Feliz 2025 25,9 Feliz Lite 25,9 Feliz Neo 22,4 Feliz S 29,7 Klara Neo 28,8 Evo Neo 17,8 Vero X 34,9 Vento S 49,2 Vento Neo 32 Theon S 56,9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.