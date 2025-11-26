Đề xuất thi bằng lái xe máy thêm sa hình tăng độ khó

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025 về quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX), được Bộ Công an đưa ra hôm 17/11 có một số điểm mới như bỏ bài thi mô phỏng, phải thi theo thứ tự bắt buộc (đỗ lý thuyết mới được thi sa hình, và đỗ sa hình mới được thi lái xe trên đường), và đáng chú ý nhất là bổ sung thêm một bài thi sa hình cho xe máy hạng A và A1.

Ảnh minh họa các bài thi sa hình xe máy trong "Bài hình tổng hợp số 2". Ảnh: Bộ Công An

Theo đó, sa hình cho xe máy sẽ có hai phần, bao gồm "Bài hình tổng hợp số 1" và "Bài hình tổng hợp số 2". Thí sinh phải thi đỗ lý thuyết mới được thi bài hình số 1, và đỗ bài hình số 1 mới được thi bài hình số 2.

So với sa hình xe máy hiện nay, vốn chỉ có các bài bao gồm đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề, sa hình mới bổ sung nhiều kỹ năng mang tính thực tế khi tham gia giao thông trên đường hơn, vì thế độ khó cũng tăng lên. Thí sinh không chỉ phải giữ thăng bằng ở tốc độ thấp như trước mà còn phải thể hiện khả năng kiểm soát xe trong nhiều trạng thái vận hành khác nhau.

Các kỹ năng mới bao gồm duy trì tốc độ ổn định trong khoảng 40-50 km/h, thao tác tăng số và giảm số đúng kỹ thuật, dừng xe chính xác tại vị trí quy định, hay chuyển hướng có quan sát và bật tín hiệu. Đáng chú ý nhất là bài phanh khẩn cấp, yêu cầu thí sinh đạt tốc độ đủ cao trước khi xử lý tình huống dừng đột ngột mà vẫn kiểm soát xe an toàn. Đây là một trong những tình huống phản ánh sát thực tế giao thông tại Việt Nam, khi người lái xe máy thường xuyên phải phanh gấp, tăng giảm tốc nhanh hoặc chuyển làn trong điều kiện đường phố đông.

Việc mở rộng cấu trúc bài thi được đặt kỳ vọng sẽ nâng chất lượng đầu ra của người được cấp GPLX, giảm tình trạng luyện mẹo để vượt qua kỳ thi mà thiếu kỹ năng xử lý khi tham gia giao thông thực tế.

Honda tập huấn với Cục CSGT về dạy lái xe điện cho học sinh, tháng 2/2025. Ảnh: HVN

Nếu dự thảo được thông qua, các trung tâm sát hạch sẽ cần đầu tư mở rộng sân bãi và trang thiết bị để đáp ứng cấu trúc sa hình mới. Thí sinh thi bằng lái xe máy trong thời gian tới có thể phải chuẩn bị kỹ hơn cho các kỹ năng nâng cao, đặc biệt là khả năng kiểm soát tốc độ và xử lý phanh an toàn ở mức tốc độ cao hơn so với bài thi hiện hành.