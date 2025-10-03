Xe máy điện Việt Nam nhận "mưa" lời khen từ báo ngoại

Mới đây, chuyên trang xe từ Anh quốc là RideApart dành lời khen cho mẫu mô tô điện NS-1 từ Nuen Moto - một start-up xe điện nổi tiếng với dòng mô tô hiệu suất cao, dành cho những người có gu đích thực thay vì sản phẩm giá rẻ. Và theo nhận xét của chuyên gia từ RideApart là "Nuen N1-S là một mẫu xe naked bike điện đơn giản, không cầu kỳ, kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và công nghệ hiện đại".

Nuen NS-1 mang đậm dấu ấn của những chiếc mô tô cổ điển, kết hợp với chất hiện đại của dòng naked bike. Đèn pha tròn khiến người ta liên tưởng đến Suzuki SV650, phần thân xe tối giản gợi nhớ đến Ducati Scrambler, cùng với dáng ngồi thẳng đầy tính biểu tượng. Tuy nhiên, N1-S không đơn thuần là một chiếc xe mang hơi hướng hoài cổ – khung xe bằng nhôm, các tấm ốp sườn sắc cạnh, mâm hợp kim, tất cả tạo nên một tổng thể hiện đại và hài hòa. Đây là kiểu thiết kế vừa tôn vinh quá khứ, vừa dứt khoát không sa vào sao chép rập khuôn.

Về sức mạnh, Nuen NS-1 được trang bị động cơ điện có công suất khoảng 32 mã lực, mô-men xoắn lên tới 190 Nm, cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 130 km/h và khả năng tăng tốc ấn tượng. Về phạm vi hoạt động, xe có thể chạy được khoảng 200 km trong đô thị, và lên tới 245 km nếu người dùng lái xe tối ưu. Thời gian sạc cũng khá tiện lợi: từ 20% đến 80% pin chỉ mất 2,5 giờ với bộ sạc tiêu chuẩn, và chỉ 45 phút nếu sử dụng sạc nhanh DC.

N1-S cũng được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, cruise control (giũa tay ga tự động), các chế độ lái có thể lựa chọn, kết nối Bluetooth, số lùi, và bảng đồng hồ LCD đơn giản nhưng tinh tế. Việc đặt pin ở vị trí thấp giúp xe có cảm giác lái ổn định, linh hoạt, rất phù hợp khi di chuyển trong điều kiện đô thị đông đúc hoặc khi đi trên các đoạn đường gồ ghề.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng đi địa hình nhẹ của chiếc xe này. N1-S sử dụng lốp đôi thể thao 17 inch, đủ sức vận hành trên mặt đường sỏi, cỏ, thậm chí là cát. Phiên bản đặc biệt – Founder’s Edition – được nâng cấp thêm với phuộc Öhlins và phanh Brembo, trong khi bản tiêu chuẩn vẫn sở hữu phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau. Xe đạt chuẩn chống nước IP67, cho phép hoạt động trong mực nước sâu gần 50 cm trong vòng 30 phút, mở ra khả năng di chuyển linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Hiện Nuen NS-1 đã được bán với mức giá 220 triệu đồng cho phiên bản Founder’s Edition và đang được ưu đãi chỉ còn 190 triệu đồng. Mức giá bán này thuộc hàng rẻ nếu so sánh với các mô tô điện cùng mức trang bị có xuất xứ từ các nước châu Âu.