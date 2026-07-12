Vì sao các hãng xe ngày càng đầu tư vào ứng dụng dành cho chủ xe?

Việc sở hữu một chiếc ô tô giờ đây không còn đơn thuần là cầm chìa khóa và lái xe. Chỉ với một chiếc smartphone, người dùng có thể theo dõi tình trạng phương tiện, nhận thông báo bảo dưỡng, đặt lịch dịch vụ hay thậm chí điều khiển một số tính năng từ xa. Đây cũng là xu hướng mà nhiều hãng xe tại Việt Nam đang theo đuổi nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo thông tin từ hãng, ứng dụng Mitsubishi Connect+ đã ghi nhận gần 200.000 lượt tải sau thời gian triển khai. Nếu quy đổi theo sức chứa khoảng 40.000 chỗ của sân vận động Mỹ Đình, lượng người dùng ứng dụng này tương đương gần 5 sân vận động đầy khán giả.

Mitsubishi Connect+ được phát triển dành riêng cho khách hàng sở hữu xe Mitsubishi tại Việt Nam.

Ứng dụng được phát triển dành riêng cho khách hàng sở hữu xe Mitsubishi tại Việt Nam. Thay vì chỉ là một ứng dụng quản lý thông tin xe, nền tảng này đóng vai trò như cầu nối giữa chủ xe, đại lý và hãng. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu lịch sử bảo dưỡng, đặt lịch hẹn dịch vụ, nhận thông báo triệu hồi nếu có, cập nhật chương trình ưu đãi, tìm kiếm đại lý hoặc trạm dịch vụ gần nhất cũng như quản lý nhiều phương tiện trên cùng một tài khoản.

Việc số hóa các dịch vụ hậu mãi giúp chủ xe tiết kiệm thời gian, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa khách hàng và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Cuộc đua ứng dụng kết nối xe tại Việt Nam

Ứng dụng đang được các chủ xe Ford sử dụng.

Không chỉ Mitsubishi, nhiều hãng xe đang phân phối tại Việt Nam cũng đã đầu tư mạnh vào hệ sinh thái ứng dụng di động nhằm nâng cao trải nghiệm sau bán hàng. VinFast hiện là một trong những hãng phát triển hệ sinh thái kết nối toàn diện nhất.

Ứng dụng VinFast cho phép người dùng theo dõi trạng thái pin, điều khiển điều hòa từ xa, khóa/mở cửa, định vị xe, tìm trạm sạc, đặt lịch bảo dưỡng, thanh toán dịch vụ và nhận các bản cập nhật phần mềm OTA đối với nhiều dòng xe điện.

Toyota Việt Nam cung cấp ứng dụng Toyota Vietnam giúp khách hàng đặt lịch bảo dưỡng, lưu trữ lịch sử dịch vụ, tìm đại lý, theo dõi thông tin xe và nhận các chương trình chăm sóc khách hàng. Với các mẫu xe được trang bị kết nối T-Connect, người dùng còn có thêm các tính năng hỗ trợ về an toàn và quản lý phương tiện.

Ứng dụng VinFast cho phép người dùng theo dõi trạng thái pin.

Hyundai triển khai Hyundai ME, tập trung vào các dịch vụ hậu mãi như đặt lịch bảo dưỡng, theo dõi lịch sử sửa chữa, tìm kiếm đại lý, tra cứu thông tin xe và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Kia và Mazda thông qua Thaco Auto cũng phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng, hỗ trợ đặt lịch dịch vụ, quản lý lịch sử bảo dưỡng, tích điểm thành viên và tiếp nhận các chương trình khuyến mại.

Ở nhóm thương hiệu xe điện và xe Trung Quốc, nhiều hãng như BYD, AION, MG, Omoda & Jaecoo cũng bắt đầu giới thiệu các ứng dụng đi kèm sản phẩm. Tùy từng mẫu xe, người dùng có thể điều khiển xe từ xa, kiểm tra tình trạng pin, định vị phương tiện hoặc nhận cảnh báo vận hành.

Ứng dụng di động trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Mitsubishi Connect+ có gần 200.000 lượt tải cho thấy người dùng Việt ngày càng dễ tiếp cận các dịch vụ.

Trước đây, chất lượng sản phẩm, giá bán hay chi phí sử dụng là những yếu tố quyết định lựa chọn của khách hàng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xe kết nối và xe điện, trải nghiệm số đang trở thành một tiêu chí quan trọng.

Các ứng dụng di động không chỉ giúp đơn giản hóa việc chăm sóc xe mà còn tạo ra kênh tương tác trực tiếp giữa hãng và người dùng. Nhờ đó, các nhà sản xuất có thể gửi thông tin bảo dưỡng đúng thời điểm, cập nhật phần mềm, triển khai chương trình ưu đãi hoặc tiếp nhận phản hồi nhanh hơn.

Việc Mitsubishi Connect+ đạt gần 200.000 lượt tải cho thấy người dùng Việt ngày càng sẵn sàng tiếp cận các dịch vụ số trong quá trình sử dụng ô tô. Đây cũng là tín hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe sẽ không chỉ diễn ra ở sản phẩm, mà còn mở rộng sang hệ sinh thái công nghệ và dịch vụ hậu mãi trong những năm tới.