Suzuki GN160 2027 ra mắt: Mô tô cổ điển có ABS, giá 52 triệu đồng

GN160 2027 được phát triển theo phong cách Naked Classic, với thiết kế hướng tới sự đơn giản và thực dụng thay vì chạy theo xu hướng Neo-Retro với nhiều đường nét cầu kỳ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, mẫu xe gợi nhớ rõ những chiếc GN thế hệ trước nhờ cụm đèn pha tròn đặt phía trước, bình xăng tạo hình giọt nước, yên xe dài và tư thế lái tương đối thẳng.

Bên cạnh kiểu dáng hoài cổ, GN160 2027 được hiện đại hóa ở nhiều chi tiết. Đèn pha sử dụng công nghệ LED, trong khi bộ mâm hợp kim góp phần tạo diện mạo hiện đại hơn so với những mẫu GN truyền thống. Cụm đồng hồ vẫn sử dụng hình tròn để hòa hợp với tổng thể cổ điển nhưng được tích hợp màn hình bán kỹ thuật số, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin cần thiết.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 2.005 mm chiều dài, 770 mm chiều rộng và 1.090 mm chiều cao, với chiều dài cơ sở 1.280 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm, trong khi khoảng sáng gầm đạt 178 mm. Trọng lượng xe khi vận hành là 128 kg, một con số tương đối nhẹ đối với một mẫu mô tô sử dụng động cơ 162cc.

Chiều cao yên thấp được xem là một trong những lợi thế của GN160, đặc biệt với những người có vóc dáng không quá cao hoặc mới bắt đầu làm quen với xe côn tay. Khoảng sáng gầm 178 mm cũng giúp mẫu xe dễ dàng thích nghi hơn với những đoạn đường gồ ghề, đường nông thôn hoặc các cung đường có bề mặt không bằng phẳng. Tuy nhiên, Suzuki vẫn định vị GN160 là một mẫu xe đường phố, thay vì một chiếc mô tô địa hình chuyên dụng.

Ẩn bên dưới thiết kế cổ điển là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí, dung tích 162cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 10,5 kW, tương đương khoảng 14,3 PS, tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, sức mạnh truyền ra bánh sau thông qua hộp số côn tay 5 cấp.

Theo công bố của Suzuki Philippines, GN160 đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 50,3 km/lít theo tiêu chuẩn WMTC. Với bình xăng dung tích 11 lít, quãng đường lý thuyết có thể vượt 550 km sau mỗi lần đổ đầy. Dù vậy, mức tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tốc độ, tải trọng và thói quen sử dụng tay ga của người điều khiển.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trên GN160 2027 nằm ở hệ thống phanh. Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước đi kèm ABS một kênh, trong khi bánh sau vẫn là phanh tang trống. Hệ thống treo trước ống lồng có cao su bảo vệ ty phuộc, trong khi phía sau là cặp giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước với 5 mức. Kết hợp cùng bộ mâm 18 inch ở cả hai bánh, và bộ lốp kích thước sau lần lượt là 80/100-18 và 90/90-18.

Dù mang diện mạo cổ điển, GN160 2027 không bỏ qua những tiện ích dành cho nhu cầu sử dụng hiện đại. Cụm đồng hồ dạng tròn được kết hợp màn hình kỹ thuật số, trong khi xe có thêm cổng sạc USB 5V 2.1A để người dùng nạp năng lượng cho điện thoại hoặc các thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Xe cũng được trang bị công tắc ngắt động cơ, công tắc passing và móc treo mũ bảo hiểm có khóa. Những trang bị này không quá phức tạp nhưng góp phần nâng cao tính tiện dụng của GN160 khi sử dụng hàng ngày.

Tại Philippines, Suzuki GN160 2027 có giá niêm yết 125.000 peso - khoảng gần 52 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.