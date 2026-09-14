Bảng giá xe máy Suzuki tháng 9/2026: Ổn định cao!

Đáng chú ý, danh mục xe máy Suzuki tại thị trường Việt Nam hiện chỉ còn 3 mẫu gồm Satria, Satria Pro và V-Strom 250SX. Theo khảo sát tại một số đại lý, cả ba mẫu xe hiện đều được bán với mức giá tương đương giá niêm yết của hãng.

Cụ thể, bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 9/2026 như sau:

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Satria 54.500.000 54.500.000 Satria Pro 59.000.000 59.000.000 V-Strom 250SX 132.900.000 127.000.000

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo chính sách kinh doanh của từng đại lý.

Trong số các mẫu xe đang được Suzuki phân phối, Satria F150 đời mới và Satria Pro chính thức được đưa về thị trường Việt Nam từ tháng 7/2026. Trong đó, Satria F150 chủ yếu được cập nhật về màu sắc, trong khi thiết kế, trang bị và thông số kỹ thuật cơ bản vẫn được giữ nguyên so với phiên bản đang bán trên thị trường.

Satria là mẫu hyper-underbone sở hữu thiết kế nhỏ gọn, hướng tới khả năng di chuyển linh hoạt trong đô thị. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành, đi kèm hệ thống khóa cơ truyền thống.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xy-lanh đơn, dung tích 147,3 cc, sử dụng công nghệ DOHC và làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 13,5 kW và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp với côn tay. Xe đồng thời được hỗ trợ ly hợp SCAS, góp phần cải thiện khả năng vận hành và sang số.

Trong khi đó, Satria Pro là phiên bản cao cấp hơn của dòng Satria, nổi bật với thiết kế đèn pha được tinh chỉnh và sử dụng công nghệ LED, mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn.

Mẫu xe côn tay này còn được tích hợp hệ thống Suzuki Ride Connect, cho phép người sử dụng theo dõi và kiểm soát nhiều thông tin liên quan đến trạng thái vận hành của xe thuận tiện hơn.

Một điểm đáng chú ý khác trên Satria Pro là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình vận hành, đặc biệt khi phanh gấp hoặc di chuyển trên những điều kiện đường có độ bám không đồng đều.

Bên cạnh hai mẫu Satria, Suzuki hiện còn phân phối V-Strom 250SX, mẫu mô tô adventure đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2023. Xe hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu mô tô đa dụng, dễ tiếp cận, phù hợp cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình đường dài.

V-Strom 250SX được trang bị hệ thống chiếu sáng LED cùng cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hoàn toàn, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành. Xe sử dụng động cơ 4 thì, xy-lanh đơn, SOHC, dung tích 249 cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI. Động cơ cho công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu vận hành đa dụng.

Về trang bị an toàn, V-Strom 250SX sở hữu phanh đĩa trên cả bánh trước và bánh sau, đi kèm hệ thống ABS hai kênh. Xe cũng được trang bị cổng sạc USB, mang lại sự tiện lợi cho người dùng trong những chuyến đi dài.