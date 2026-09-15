Mercedes-AMG đưa động cơ V8 trở lại dòng CLE

Mercedes-AMG vừa công bố CLE 646 Spezialanfertigung, mẫu xe thứ hai thuộc dòng Mythos giới hạn số lượng của hãng. Dựa trên CLE 53, chiếc coupe được thay đổi đáng kể ở động cơ, hệ thống treo, phanh và kết cấu thân xe.

CLE 646 có thân xe rộng hơn khoảng 61 mm so với CLE 53. Mercedes-AMG bổ sung thêm các kết cấu gia cường nhằm tăng độ cứng thân xe. Nhiều chi tiết ngoại thất được làm từ sợi carbon, gồm vè trước, phần đầu xe, nắp ca-pô, mui, ốp sườn và cản sau. Riêng hai vè trước được thiết kế với các cửa thoát khí lớn phía sau.

Mercedes-AMG vừa công bố CLE 646 Spezialanfertigung.

Xe còn sử dụng kính sau và kính hai bên phía sau bằng polycarbonate, cùng ắc-quy khởi động 12V nhẹ hơn. Hàng ghế sau cũng được loại bỏ. Những thay đổi này giúp CLE 646 nhẹ hơn khoảng 170 kg so với CLE 53.

Theo nhà sản xuất, tên gọi CLE 646 bắt nguồn từ công suất 637 mã lực. Động cơ xăng V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cho mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Động cơ sử dụng trục khuỷu phẳng (flat-plane crankshaft), giúp giảm khối lượng các chi tiết quay và cải thiện phản hồi chân ga.

Tên gọi CLE 646 bắt nguồn từ công suất 637 mã lực và sở hữu động cơ xăng V8.

Hệ thống làm mát gồm 3 mạch riêng, trong đó một mạch dành cho động cơ và hai mạch nhiệt độ thấp phụ trách khí nạp, dầu hộp số và hệ thống điện 48V. Âm thanh động cơ được truyền qua hệ thống ống xả được phát triển riêng với sự hỗ trợ của Akrapovič. Hệ thống này sử dụng nhiều chi tiết bằng titan nhằm giảm trọng lượng.

Một trong những thay đổi lớn nhất của CLE 646 nằm ở hệ thống truyền động. Nếu CLE 53 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, CLE 646 chỉ truyền sức mạnh tới cầu sau. Động cơ kết hợp hộp số tự động 9 cấp và vi sai chống trượt điện tử ở cầu sau.

Mercedes-AMG công bố xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây. Thời gian tăng tốc 0-200 km/h là 11,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 311 km/h. Hệ thống treo cũng được phát triển riêng cho CLE 646. Xe sử dụng giảm xóc dạng coilover với lò xo thép, có thể điều chỉnh 4 hướng, gồm lực nén và hồi ở tốc độ thấp lẫn tốc độ cao.

Hệ thống phanh carbon-ceramic gồm đĩa thông gió, đục lỗ với đường kính 16,5 inch ở phía trước và 14,2 inch phía sau. Cùm phanh trước có 6 piston, trong khi phía sau sử dụng cùm phanh nổi một piston. Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung được sản xuất giới hạn 30 chiếc và tất cả đã có chủ sở hữu. Giá bán của mẫu xe chưa được tiết lộ.