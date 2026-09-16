Wuling Bingo giảm giá sâu tại đại lý, bản cao nhất rẻ hơn VinFast VF 5

Thị trường ô tô điện cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục sôi động trong tháng 9 khi các đại lý triển khai chương trình ưu đãi nhằm kích cầu. Tại TP.HCM, Wuling Bingo đang được giảm 40 triệu đồng cho hai phiên bản Plus và Max, đưa giá bán thực tế của hai phiên bản này xuống lần lượt 429 triệu và 469 triệu đồng.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn vẫn giữ giá niêm yết 399 triệu đồng. Theo đại lý, chương trình ưu đãi được áp dụng trong tháng 9 và có thể tùy thuộc chính sách bán hàng từng cửa hàng.

Mức giá mới giúp Wuling Bingo thu hẹp khoảng cách với cả xe xăng và xe điện trong nhóm đô thị cỡ nhỏ. Hiện Kia Morning có giá 439 - 469 triệu đồng, Hyundai Grand i10 có giá 360 - 435 triệu đồng, trong khi VinFast VF 5 được niêm yết ở mức 496 triệu đồng. Như vậy, phiên bản Max của Wuling Bingo sau ưu đãi có giá thấp hơn VF 5 khoảng 27 triệu đồng, đồng thời nằm trong khoảng giá của Kia Morning.

Wuling Bingo 2026 được mở bán tại Việt Nam từ đầu năm, đóng vai trò phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào nội thất và hệ thống sạc. Ở bản tiêu chuẩn, ghế lái chỉnh điện của đời trước được thay bằng ghế chỉnh cơ, trong khi cụm màn hình kép 10,25 inch được thay bằng màn hình 7 inch phía sau vô-lăng. Xe vẫn có một số trang bị như đèn chiếu sáng tự động, cần số đặt phía sau vô-lăng và bệ tỳ tay mới. Hai phiên bản cao hơn được bổ sung camera 360 độ.

Đáng chú ý, cả ba phiên bản Wuling Bingo 2026 đều chuyển sang sử dụng cổng sạc CCS2, thay cho chuẩn sạc dành cho thị trường Trung Quốc trên đời cũ. Với chuẩn sạc này, xe có thể sử dụng nhiều trạm sạc công cộng tại Việt Nam và hỗ trợ sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút.

Về vận hành, Wuling Bingo sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 67 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm. Hai phiên bản thấp dùng pin 31,9 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 333 km mỗi lần sạc, trong khi bản Max sử dụng pin 38 kWh và có tầm hoạt động tối đa 410 km.

Dù thuộc nhóm xe đô thị cỡ nhỏ, khoang cabin 4 chỗ vẫn có tính thực dụng, với dung tích khoang hành lý tối đa 1.240 lít khi gập hàng ghế sau. Wuling Bingo được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cơ bản như: hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control, camera 360 độ và 4 túi khí.