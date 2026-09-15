Bất chấp tháng "ngâu", doanh số xe máy Honda vẫn tăng trưởng

Honda Việt Nam (HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2026. Theo đó, hãng xe Nhật Bản bán ra tổng cộng 166.721 xe máy, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm, doanh số xe máy Honda tại Việt Nam đạt 1.475.028 xe, tiếp tục giữ vị trí số 1 trên thị trường.

HVN hiện sở hữu một trong những danh mục sản phẩm xe máy đa dạng nhất tại Việt Nam, trải dài từ các mẫu xe số phổ thông, xe tay ga đến xe phân khối lớn. Bên cạnh các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, Honda cũng đang đẩy mạnh phát triển và kinh doanh xe máy điện nhằm đáp ứng xu hướng di chuyển mới của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, bên cạnh mẫu xe máy điện phổ thông ICON e:, Honda còn phân phối hai sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp là UC3 và CUV e:. Các mẫu xe này hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện không chỉ có khả năng vận hành mạnh mẽ mà còn được trang bị nhiều công nghệ an toàn và tiện ích hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Đáng chú ý, theo dữ liệu do Motorcycles Data công bố hồi tháng 8, Honda cũng là hãng xe máy điện có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, với mức tăng lên tới 1.173%. Kết quả này cho thấy các sản phẩm xe máy điện của Honda đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt, trong bối cảnh thị trường phương tiện điện ngày càng phát triển.