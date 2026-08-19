Bảng giá xe máy Suzuki tháng 8/2026: Ổn định, riêng V-Strom 250SX giảm sâu

Tính đến tháng 8/2026, danh mục xe máy Suzuki phân phối chính hãng tại Việt Nam gồm ba mẫu là Satria, Satria Pro và V-Strom 250SX. Đây đều là những mẫu xe côn tay hướng tới khả năng vận hành linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những chuyến đi dài.

Suzuki Satria vừa được cập nhật phiên bản mới vào tháng 7 với việc bổ sung một số tùy chọn màu sắc, trong khi các trang bị cơ bản vẫn tương đương phiên bản trước. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn DOHC, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 13,5 kW tại 10.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp và hệ thống côn tay, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 2,94 lít/100 km.

Trong khi đó, Satria Pro là mẫu xe mới được Suzuki đưa về Việt Nam, sở hữu thiết kế được nâng cấp so với Satria. Xe sử dụng cụm đèn pha kích thước lớn hơn, tạo diện mạo mạnh mẽ và thể thao hơn, trong khi kích thước tổng thể không có nhiều thay đổi.

Satria Pro sử dụng động cơ tương đương Satria nhưng được bổ sung nhiều trang bị tiện ích. Cụm đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối với smartphone thông qua ứng dụng Suzuki Ride Connect, cung cấp các tính năng như hỗ trợ điều hướng, hiển thị thông báo cuộc gọi và tin nhắn.

Bên cạnh đó, xe được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key kết hợp chức năng định vị. Khu vực chứa đồ phía trước cũng tích hợp cổng sạc USB, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

V-Strom 250SX hiện là mẫu xe có giá niêm yết cao nhất trong danh mục xe máy Suzuki đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đa dụng hướng tới khả năng vận hành trên nhiều loại địa hình, bao gồm cả những cung đường off-road, đồng thời vẫn phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 249 cc, làm mát bằng dầu, cho công suất tối đa 19,5 kW tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút.

V-Strom 250SX cũng sở hữu nhiều trang bị phục vụ khả năng vận hành đa địa hình như hệ thống phanh đĩa tích hợp ABS hai kênh. Ngoài ra, xe được trang bị kính chắn gió, tấm ốp bảo vệ tay lái và tấm bảo vệ động cơ, giúp tăng khả năng bảo vệ người lái cũng như các bộ phận quan trọng của xe khi di chuyển trên những cung đường khó.

Theo khảo sát tại một số đại lý Suzuki, Satria và Satria Pro hiện được bán ở mức tương đương giá niêm yết, trong khi V-Strom 250SX đang được bán thấp hơn giá niêm yết.

Dưới đây là bảng giá xe máy Suzuki cập nhật tháng 8/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Satria 54,500,000 54,500,000 0 Satria Pro 59,000,000 59,000,000 0 V-Strom 250SX 132,900,000 127,000,000 -5,900,000

Lưu ý: Mức giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm, khu vực cũng như chính sách bán hàng của từng đại lý.