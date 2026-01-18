Suzuki Gixxer 250 và Gixxer SF 250 phiên bản 2026 trình làng, giá từ 52 triệu đồng

Hướng tới những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe có ngoại hình thể thao với động cơ mạnh mẽ và vẫn thân thiện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày, bộ đôi mô tô 250cc mới của Suzuki được làm mới màu sắc cũng như bộ tem hiện đại hơn. Trong đó Gixxer SF 250 là chiếc sportbike với dàn áo full fairing được bổ sung 2 màu sắc mới, còn mẫu naked-bike Gixxer 250 có thêm 3 lựa chọn màu sắc.

Sức mạnh của Suzuki Gixxer 250 2026 vẫn đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 249 cc, trục cam đơn SOHC, làm mát bằng dầu. Động cơ này sản sinh công suất 26,5 mã lực tại 9.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,2 Nm tại 7.300 vòng/phút, kết hợp với hộp số 6 cấp. Việc ứng dụng công nghệ Suzuki Eco Performance cùng hệ thống làm mát dầu SOCS (Suzuki Oil Cooling System) giúp xe vận hành mượt mà, phản hồi tốt ở dải tua trung, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng lâu dài. Phun xăng điện tử và khởi động điện là trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản.

Gixxer 250 2026 được xây dựng trên bộ khung nhẹ nhưng có độ cứng cao, mang lại sự ổn định và cảm giác lái cân bằng. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và gắp sau, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi đường dài. Hệ thống phanh đĩa trước sau kết hợp với bộ mâm hợp kim và lốp kích thước 110/70 R17 ở bánh trước và 150/60 R17 ở bánh sau mang lại độ bám đường tốt và sự tự tin khi vận hành ở tốc độ cao.

Xét về kích thước, Gixxer SF 250 có chiều dài tổng thể 2.010 mm và trục cơ sở 1.345 mm, trong khi Gixxer 250 có trục cơ sở ngắn hơn đôi chút ở mức 1.340 mm. Cả hai mẫu xe đều có chiều cao yên 800 mm, khoảng sáng gầm 165 mm, phù hợp với thể trạng của nhiều người lái và điều kiện giao thông đô thị lẫn đường trường. Trọng lượng không tải lần lượt là 161 kg đối với Gixxer SF 250 và 156 kg với Gixxer 250. Dung tích bình xăng 12 lít đủ đáp ứng những hành trình dài.

Danh sách trang bị của bộ đôi mô tô 250cc 2026 này tiếp tục được duy trì ở mức hấp dẫn trong phân khúc, với hệ thống đèn LED toàn bộ, bảng đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối Bluetooth thông qua Suzuki Ride Connect, mâm hợp kim 10 chấu thiết kế mới với bề mặt phay xước và hệ thống khởi động nhanh Suzuki Easy Start.

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Gixxer SF 250 2026 được niêm yết giá từ 189.000 rupee - khoảng 54,7 triệu đồng; trong khi Gixxer 250 có giá từ 181.000 rupee - khoảng 52,4 triệu đồng.