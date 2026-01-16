Suzuki trình làng bộ đôi “ngựa chiến” V-Strom 1050 và V-Strom 1050DE đời mới

Phiên bản mới cả hai mẫu xe đều là bản cập nhật màu sắc mới cũng như thay đổi về giá bán, trong khi các trang bị và động cơ được giữ nguyên như bản đang bán ra thị trường. Mỗi mẫu xe đều được cập nhật thêm ba lựa chọn màu sắc ở phiên bản mới, giúp khách hàng có thêm các lựa chọn phù hợp với sở thích.

Cả V-Strom 1050 và 1050DE phiên bản mới đều vẫn duy trì khối động cơ V-Twin 90 độ quen thuộc, dung tích 1.037 cc, đạt chuẩn khí thải Euro 5 Plus. Động cơ này cho công suất tối đa 106 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 6.000 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, đặc biệt ở dải tua trung bình - yếu tố quan trọng đối với các mẫu xe phục vụ nhu cầu đi tour đường dài và chinh phục nhiều loại địa hình.

Suzuki tiếp tục trang bị cho động cơ hệ thống bugi đôi iridium trên mỗi xi-lanh nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, đồng thời sử dụng van xả chứa natri để giảm tải nhiệt và nâng cao độ bền. Thiết kế gọn gàng của động cơ V-Twin giúp hạ thấp trọng tâm xe, góp phần cải thiện khả năng kiểm soát và cảm giác lái trong điều kiện vận hành thực tế.

Hộp số 6 cấp trên V-Strom 1050 và 1050DE được tinh chỉnh theo hướng cân bằng giữa sự thoải mái và tính linh hoạt. Cấp số đầu có tỷ số truyền ngắn giúp xe dễ khởi hành và tăng tốc, trong khi cấp số 6 dài hỗ trợ giảm vòng tua khi chạy đường trường. Cả hai phiên bản đều được trang bị sẵn hệ thống sang số nhanh hai chiều, cho phép lên và xuống số không cần bóp côn. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ côn Suzuki Clutch Assist giúp giảm lực bóp tay côn và hạn chế hiện tượng trượt bánh sau khi dồn số gấp.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản tiếp tục nằm ở định hướng sử dụng. V-Strom 1050DE được phát triển cho những người thường xuyên di chuyển trên đường địa hình và các cung đường không trải nhựa. Xe sử dụng vành nan hoa, bánh trước kích thước 21 inch cùng hệ thống treo có hành trình dài hơn, thể hiện rõ chất adventure thiên về off-road.

Trong khi đó, V-Strom 1050 bản tiêu chuẩn lại hướng nhiều hơn đến nhu cầu touring trên đường nhựa, với vành đúc, bánh trước 19 inch, bánh sau 17 inch và thiết lập khung sườn ưu tiên sự ổn định khi chạy tốc độ cao hoặc chở nặng.

Tại thị trường châu Âu, V-Strom 1050DE có giá từ 15.590 euro (khoảng 477 triệu đồng), thấp hơn so với mức giá của thế hệ trước, trong khi V-Strom 1050 được niêm yết ở mức 14.990 euro (khoảng 459 triệu đồng). Việc giảm giá này được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc adventure touring cỡ lớn.