Vì sao Mitsubishi Attrage là lựa chọn thực dụng cho khách hàng Việt

Phân khúc sedan B dù nhìn chung đang có xu hướng co hẹp do khách hàng Việt có xu hướng chuyển sang các dòng MPV, nhưng vẫn là phân khúc thị trường sôi động với sự góp mặt của nhiều dòng xe từ hầu hết các hãng ô tô lớn trên thị trường. Trong đó, Mitsubishi Attrage dù không quá nổi bật, nhưng lại mang tới sự lựa chọn thực dụng cho người dùng nhờ cân bằng nhiều yếu tố.

Giá bán dễ tiếp cận

Điểm mạnh lớn nhất của Mitsubishi Attrage chính là giá bán. Hiện nay, mẫu sedan B của hãng xe Nhật được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản kèm mức niêm yết chỉ từ khoảng 380 triệu đồng cho bản MT, 465 triệu đồng cho bản CVT và 490 triệu đồng cho bản CVT Premium.

So với các đối thủ như Toyota Vios, Hyundai Accent hoặc Honda City, giá Attrage rẻ hơn từ 50 tới cả trăm triệu đồng. Không chỉ thế, Mitsubishi còn liên tục đưa ra các chương trình khuyến mại cho người mua Attrage. Đơn cử ở hiện tại là tháng 1/2026, hãng xe Nhật đang đưa ra chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% phí trước bạ cho khách hàng mua Mitsubishi Attrage bản MT và CVT Premium, giúp khách hàng tiết kiệm thêm 38 - 49 triệu đồng.

Nhờ đó, khi lựa chọn Attrage, khách hàng có thể tiết kiệm khá nhiều tiền so với các mẫu xe khác trong phân khúc sedan B. Điều này có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là với những khách hàng cần phải vay mua xe, nhờ đó giảm áp lực lãi suất và gánh nặng tài chính trong dài hạn.

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại phù hợp đi lại hàng ngày

Mitsubishi Attrage được định vị rõ ràng là một mẫu sedan “đô thị”. Kích thước tổng thể gọn gàng (4.245 x 1.670 x 1.515 mm) giúp xe dễ xoay trở trong phố đông, bãi đỗ chật hay các con hẻm nhỏ - điều kiện giao thông rất quen thuộc tại các đô thị Việt Nam.

Dù so với các mẫu sedan B khác, Attrage không thực sự ấn tượng về ngoại hình nhưng ưu điểm là bền dáng. Thiết kế ngoại thất mang ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác trẻ trung và khỏe khoắn. Xe cũng được trang bị đèn Bi-LED, dải LED ban ngày, mâm hợp kim 15 inch thiết kế mới và nhiều chi tiết hiện đại hơn, đủ để Attrage không lạc hậu khi lăn bánh trên phố.

Bên trong, không gian nội thất lại là một điểm cộng bất ngờ. Dù nhỏ gọn bên ngoài, khoang cabin của Attrage được bố trí thông minh, hàng ghế sau rộng rãi, đủ thoải mái cho cả những người cao trên 1m75. Đây là yếu tố rất quan trọng với người Việt, những khách hàng thường xuyên chở gia đình hoặc người thân.

Vận hành linh hoạt, tiết kiệm xăng

Không phải mẫu xe dành cho người mê tốc độ, Mitsubishi Attrage hướng đến sự vừa đủ. Động cơ 1.2L MIVEC 3 xi-lanh cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT INVECS-III. Thông số này có thể không ấn tượng, nhưng nhờ trọng lượng xe nhẹ (chỉ khoảng 905 kg), khả năng vận hành trong đô thị vẫn mượt mà và linh hoạt.

Điểm sáng lớn nhất là mức tiêu hao nhiên liệu. Theo công bố, Attrage chỉ tiêu thụ khoảng 5,59 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp - con số khá dễ chịu giúp giảm chi phí khi vận hành hàng ngày. Với bán kính quay vòng nhỏ 4,8 m và khoảng sáng gầm 170 mm, xe phù hợp cho cả đường phố đông đúc lẫn những đoạn đường gồ ghề, ngập nước nhẹ.

Chi phí vận hành rẻ

Ngoài tiết kiệm xăng, chi phí nuôi Mitsubishi Attrage cũng được đánh giá là hợp lý trong phân khúc. Xe sử dụng động cơ dung tích nhỏ, kết cấu đơn giản, phụ tùng dễ tìm và giá hợp lý. Xuất xứ Nhật Bản mang lại sự yên tâm về độ bền, ít hỏng vặt, chu kỳ bảo dưỡng dài - những yếu tố giúp người dùng tiết kiệm đáng kể trong quá trình sử dụng lâu dài.

Trang bị an toàn ở mức cơ bản nhưng đầy đủ cho nhu cầu hằng ngày như ABS, EBD, túi khí đôi, camera lùi, cùng khung xe RISE chắc chắn và tiêu chuẩn an toàn 5 sao ANCAP. Điều này cho thấy Attrage không cắt giảm những yếu tố cốt lõi liên quan đến sự an tâm của người dùng.

KẾT LUẬN

Đương nhiên, so với các mẫu xe khác trong phân khúc sedan B, Mitsubishi Attrage vẫn tồn tại một số nhược điểm như khả năng cách âm chưa tốt, trang bị chưa thực sự hiện đại và động cơ không mạnh mẽ. Tuy nhiên, với những khách hàng không quá khó tính và đang tìm kiếm một mẫu xe nhỏ gọn, bền bỉ để đi lại hàng ngày, Attrage vẫn là một lựa chọn thực dụng.