Ra mắt pin xe Hybrid lớn nhất thế giới, sạc đầy 80% chỉ trong 10 phút

Tại sự kiện Battery Day lần thứ 6 vừa diễn ra ở Thường Châu (Trung Quốc), nhà sản xuất pin Svolt Energy đã công bố "quái vật" năng lượng mới mang tên Fortress 2.0. Đây là lời giải cho bài toán hóc búa nhất của xe Hybrid hiện nay, đó là làm sao để đi được xa hơn bằng điện mà không phải chờ sạc quá lâu?

Theo đó, Fortress 2.0 sở hữu dung lượng lên tới 80 kWh, con số chưa từng có trên các dòng xe lai sạc điện (PHEV) và thậm chí ngang ngửa nhiều mẫu xe thuần điện tầm trung. Mục tiêu của hãng là biến các dòng xe gia đình cỡ lớn (phân khúc D) trở thành những phương tiện có thể hoạt động chủ yếu bằng điện trong sinh hoạt hàng ngày.

Svolt Energy trình lang pin xe lai sạc điện (PHEV) 80-kWh tại sự kiện Battery Day.

Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh nhất chính là tốc độ. Nhờ ứng dụng công nghệ than chì sạc siêu nhanh hỗ trợ chuẩn 6C, gói pin này có thể nạp năng lượng từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 10 phút.

Điểm đặc biệt là Svolt không cần thay đổi cấu trúc hóa học đắt tiền để đạt được tốc độ này. Thay vào đó, họ giới thiệu phương pháp "sạc xung dao động ion thế hệ 3.5".

Cơ chế này hoạt động bằng cách kiểm soát dòng điện thông minh, tạo ra các "quãng nghỉ" ngắn trong quá trình sạc để các ion lithium phân bố đều hơn. Kết quả là thời gian sạc giảm 25% so với thế hệ cũ mà không làm tăng chi phí sản xuất – một tin vui cho người tiêu dùng lo ngại về giá xe.

Không chỉ dừng lại ở mặt đất, Svolt còn hé lộ tham vọng trên bầu trời với dòng pin bán rắn (semi-solid state battery).

- Thế hệ 2: Đạt mật độ năng lượng khủng 342 Wh/kg, được thiết kế riêng cho máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) và đã thử nghiệm bay thành công.

- Thế hệ pin ô tô: Dòng pin bán rắn cho ô tô du lịch (245 Wh/kg) dự kiến sẽ sản xuất đại trà vào tháng 10/2026.

Pin PHEV tại sự kiện Battery Day.

Svolt Energy, tiền thân là bộ phận pin của Great Wall Motor, đang cho thấy tốc độ tăng trưởng thần tốc. CEO Yang Hongxin tự tin đặt mục tiêu xuất xưởng 61 GWh pin vào năm 2026, tăng 50% so với năm trước. Các công nghệ mới này dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu xe thương mại bắt đầu từ quý 3 năm 2026, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường xe xanh toàn cầu.