Xe máy điện giá 26,5 triệu đồng ghi điểm nhờ trang bị hiện đại, đi cả trăm km một lần sạc

Xe máy điện Chetak C25 được định vị là phiên bản dễ tiếp cận và thực dụng hơn trong dòng Chetak, hướng đến nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị. Xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 2,2 kW, được tinh chỉnh phù hợp cho điều kiện giao thông thành phố. Xe cũng được tích hợp chức năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp người sử dụng an toàn hơn khi vận hành.

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe này có thể đạt quãng đường di chuyển thực tế lên tới 113 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của người dùng đô thị. Khả năng sạc cũng được cải thiện đáng kể khi xe có thể sạc từ 0 lên 80% pin chỉ trong khoảng 2 giờ 25 phút, thông qua bộ sạc rời công suất 750W.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Chetak C25 là cốp chứa đồ dưới yên dung tích 25 lít, đủ không gian để chứa một mũ bảo hiểm full-face, tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng. Pin NMC được bố trí dưới sàn để chân, giúp hạ thấp trọng tâm xe, từ đó cải thiện độ ổn định và cảm giác lái. Bên cạnh đó, Bajaj trang bị cho xe yên dài 650 mm, phù hợp cho việc chở hai người và mang lại sự thoải mái trong những hành trình ngắn lẫn trung bình.

Bajaj Chetak C25 được trang bị phuộc trước dạng ống lồng, phanh đĩa trước cùng thân xe chế tạo hoàn toàn bằng kim loại, thể hiện định hướng chất lượng và độ bền đặc trưng của thương hiệu Chetak. Thiết kế của Chetak C25 tiếp tục theo đuổi phong cách retro pha hiện đại, vốn đã trở thành dấu ấn của dòng xe này.

Xe máy điện này cũng được trang bị cụm đồng hồ LCD màu, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Những tiện ích phục vụ sử dụng hằng ngày như hệ thống tự động ngắt – khởi động khi dừng, tay dắt chắc chắn và cụm công tắc được hoàn thiện gọn gàng cũng góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bajaj Chetak C25 được bán tại thị trường Ấn Độ với mức giá 91.399 rupee - khoảng 26,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.