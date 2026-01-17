Xe máy leo vỉa hè cẩn thận bị phạt nguội 6 triệu đồng

Hiện nay, vào các khung giờ cao điểm trên nhiều tuyến đường lớn, tình trạng xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Tắc đường, bị ô tô lấn làn hoặc đang vội là những lý do thường được người điều khiển xe máy đưa ra để biện minh cho hành vi leo vỉa hè.

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, yếu tố tâm lý chủ quan mới là nguyên nhân chiếm phần lớn. Nhiều người ngại chờ đợi giữa dòng xe ùn tắc, không kiên nhẫn dừng đèn đỏ nên lựa chọn leo lên vỉa hè để đi nhanh hơn. Khi thấy người khác vượt qua đoạn đường đông đúc bằng cách này, một bộ phận người điều khiển xe máy dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông và làm theo. Chính vì vậy, trong giờ cao điểm, không khó để bắt gặp cảnh hàng loạt xe máy nối đuôi nhau chạy trên vỉa hè.

Tuy nhiên, chỉ nhanh một chút nhưng mức phạt dành cho lỗi leo vỉa hè là rất cao. Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP thì hành vi điều khiển xe máy leo vỉa hè sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng.

"6. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: ... d) Điều khiển xe đi trên vỉa hè, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan."

Ngoài việc bị xử phạt hành chính thì người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

"16. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau: ... b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm h khoản 5; khoản 6; điểm b khoản 7; điểm b, điểm c, điểm d khoản 9 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;"

Có thể thấy, mức phạt đối với hành vi điều khiển xe máy leo vỉa hè là khá nghiêm khắc. Đồng thời, hệ thống camera AI hiện đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường trên cả nước khiến hành vi này dễ dàng bị phát hiện và xử phạt nguội. Vì vậy, người điều khiển xe máy cần nắm rõ và chấp hành đúng quy định giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, người đi bộ cũng như tránh bị xử phạt.