Theo xác nhận từ MForce Bike Holdings, SWM Temax 160 sẽ được bán ra tại thị trường Malaysia trong quý II/2027. Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện tại Triển lãm xe máy Malaysia hồi tháng 5/2026 dưới tên gọi Shineray Temax 160. Shineray là công ty Trung Quốc sở hữu thương hiệu SWM. Khi được phân phối thương mại, xe sẽ mang thương hiệu SWM thay vì Shineray.

Hiện Temax 160 đang trong giai đoạn hoàn thiện trước khi xuất xưởng. Thiết kế tổng thể và danh sách trang bị cơ bản đã được xác định, dù nhà sản xuất vẫn có thể thực hiện một số điều chỉnh nhỏ trước khi đưa xe vào sản xuất hàng loạt.

Về vận hành, SWM Temax 160 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 18 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,3 Nm tại 8.000 vòng/phút. Đây là cấu hình động cơ tương đối đáng chú ý trong phân khúc xe máy số phổ thông.

Ở thiết kế, điểm khác biệt của Temax 160 nằm ở kiểu yên xe phân tầng, vốn thường xuất hiện trên các mẫu mô tô có dung tích động cơ lớn hơn. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, chắn bùn sau gắn trên gắp và bộ vành hợp kim kích thước 17 inch. Kích thước lốp trước và sau lần lượt là 90/80 và 120/70.

Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Cả hai bánh đều sử dụng phanh đĩa, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Đây là trang bị đáng chú ý trên một mẫu xe máy số, giúp tăng khả năng kiểm soát phanh trong những tình huống cần giảm tốc đột ngột.

Bên cạnh đó, SWM Temax 160 còn sở hữu màn hình LCD màu hiển thị thông tin vận hành, tay phanh và tay côn có thể điều chỉnh cùng bình xăng dung tích 7 lít.

Hiện giá bán và thông số kỹ thuật cuối cùng của SWM Temax 160 chưa được công bố chi tiết, tuy nhiên mẫu xe này hứa hẹn sẽ mang tới đối trọng canh tranh cho các mẫu côn tay phổ thông khác trên thị trường như Honda Winner X, Yamaha Exciter 155 VVA.