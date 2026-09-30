Kawasaki bất ngờ trình làng xe ga giá 32 triệu đồng, thách thức Air Blade

Theo truyền thông địa phương, Kawasaki Brusky 125 2026 thực chất là Modenas Karisma 125 được đổi nhận diện thương hiệu để phân phối tại thị trường Philippines. Mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng một phương tiện di chuyển đô thị nhỏ gọn, dễ sử dụng và có chi phí sở hữu tương đối thấp.

Kawasaki Brusky 125 sở hữu kiểu dáng đặc trưng của một mẫu xe tay ga phổ thông, tập trung vào tính thực dụng thay vì phong cách thể thao. Thân xe được thiết kế khá gọn gàng, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị.

Việc sử dụng logo Kawasaki cùng các lựa chọn màu sắc mang nhận diện của thương hiệu Nhật Bản giúp Brusky 125 tạo sự khác biệt so với Modenas Karisma 125 tại Malaysia. Tuy nhiên, về thiết kế tổng thể và cấu trúc, mẫu xe vẫn sử dụng nền tảng của Karisma 125. Xe có chiều cao yên 760 mm và khối lượng 108 kg. Bình xăng có dung tích 5,1 lít.

Hệ thống treo trên Kawasaki Brusky 125 gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau. Giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trước, cho phép người sử dụng thay đổi thiết lập tùy theo điều kiện vận hành và tải trọng. Xe được trang bị phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đây là cấu hình phanh phổ biến trên các mẫu xe tay ga phổ thông trong phân khúc.

Về sức mạnh, Kawasaki Brusky 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, dung tích 124,8 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp với hệ thống truyền động bằng dây đai.

Về trang bị, Brusky 125 sở hữu hệ thống chiếu sáng LED và cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog với màn hình LCD. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB, thuận tiện cho việc sạc các thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Tại Philippines, Kawasaki Brusky 125 có giá bán 77.000 peso, tương đương khoảng 32 triệu đồng khi quy đổi trực tiếp sang tiền Việt. Đây là mức giá quy đổi và chưa phản ánh các loại thuế, phí hoặc chi phí phát sinh nếu mẫu xe được đưa về Việt Nam.