Kawasaki Z300 sắp ra mắt, giá dự kiến khoảng 91 triệu đồng

Theo thông tin được chuyên trang xe RushLane đăng tải, Kawasaki dự kiến bắt đầu nhận đặt cọc Z300 từ ngày 19/10, trước khi tổ chức sự kiện ra mắt chính thức một ngày sau đó. Hình ảnh của xe mới đây đã chính thức được giới thiệu với các đại lý, tuy nhiên hiện chưa được công bố rộng rãi. Nếu kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, Z300 sẽ trở thành mẫu xe naked bike thuộc dòng Z có giá tiếp cận thấp nhất của Kawasaki tại thị trường Ấn Độ.

Kawasaki Z300 được cho là sẽ mang phong cách đặc trưng của dòng Z supernaked, với những đường nét lấy cảm hứng từ các mẫu xe phân khối lớn như Z900. Sự kết hợp giữa ngoại hình mạnh mẽ của dòng Z và nền tảng kỹ thuật đã được kiểm chứng trên Ninja 300 được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe mới tạo được sức hút trong phân khúc mô tô tầm trung dung tích nhỏ.

Kawasaki Z900 vốn có vị thế đáng chú ý tại thị trường Ấn Độ nhờ động cơ bốn xi-lanh và thiết kế thể thao đặc trưng. Với Z300, Kawasaki có thể đưa ngôn ngữ thiết kế này đến gần hơn với nhóm khách hàng có ngân sách thấp hơn, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm dành cho người dùng muốn chuyển lên mô tô phân khối lớn.

Xe dự kiến sử dụng ghi-đông liền khối bản rộng, vị trí tay lái cao và tư thế ngồi tương đối thoải mái, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày. Một trong những trang bị đáng chú ý là màn hình đồng hồ TFT tích hợp khả năng kết nối điện thoại thông minh. Đây có thể là điểm nâng cấp đáng kể so với Ninja 300, mẫu xe hiện vẫn sử dụng cụm đồng hồ không phải TFT.

Bên cạnh đó, Z300 được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống chiếu sáng LED, bao gồm cả đèn xi-nhan, cùng phuộc trước hành trình ngược USD nhằm tăng tính thể thao và nâng cao cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, những trang bị này vẫn chưa được Kawasaki xác nhận chính thức. Mẫu xe nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch tương tự Ninja 300, đi kèm lốp có kích thước tương đương.

Hệ thống phanh dự kiến gồm phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau, kết hợp chống bó cứng phanh ABS hai kênh. Ngoài ra, khả năng trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và bộ sang số nhanh quickshifter cũng được kỳ vọng, dù hiện chưa có thông tin xác nhận liệu các công nghệ này có xuất hiện trên phiên bản thương mại hay không.

Về sức mạnh, Kawasaki Z300 được cho là sẽ sử dụng khối động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 296cc, làm mát bằng dung dịch, trang bị trục cam kép DOHC và bốn van trên mỗi xi-lanh. Đây là động cơ đang được sử dụng trên Ninja 300, cho công suất tối đa 39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 26,1 Nm, kết hợp hộp số sáu cấp.

Dự kiến, Ninja 300 sẽ được bán tại Ấn Độ với mức giá khoảng 334.000 rupee - khoảng 91 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.