Sau khi có thêm biến thể Max, danh mục Mitsubishi Xforce HEV tại Thái Lan gồm 4 phiên bản. Trong đó, bản Ignite có giá 899.000 baht (khoảng 684 triệu đồng), Max giá 999.000 baht (khoảng 760 triệu đồng), Ultimate giá 1.039.000 baht (khoảng 791 triệu đồng) và Ultimate X cao nhất có giá 1.089.000 baht (khoảng 829 triệu đồng).

So với bản Ignite, Xforce HEV Max có một số thay đổi ở ngoại thất như ốp cản trước và sau sơn cùng màu thân xe, đèn sương mù LED và cửa cốp chỉnh điện tích hợp tính năng mở rảnh tay.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen chủ đạo, ghế bọc da tổng hợp ứng dụng vật liệu Heat Guard giúp hạn chế hấp thụ nhiệt. Đáng chú ý, ghế lái được nâng cấp lên loại chỉnh điện 8 hướng thay cho chỉnh tay trên bản tiêu chuẩn. Các tiện nghi bổ sung khác gồm gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, sạc điện thoại không dây và tấm ngăn khoang hành lý.

Về công nghệ an toàn, phiên bản Max được trang bị camera quan sát toàn cảnh Multi Around Monitor (MAM), tích hợp tính năng phát hiện và cảnh báo vật thể chuyển động (MOD). Xe còn có hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS và 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, bố trí ở cả phía trước và sau. Các trang bị này giúp bản Max thu hẹp khoảng cách với biến thể Ultimate về tiện nghi và công nghệ.

Về vận hành, Mitsubishi Xforce HEV Max không có thay đổi so với các phiên bản còn lại. Xe sử dụng hệ truyền động Full Hybrid e:Motion, kết hợp động cơ xăng 1.6L công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 134 Nm với mô-tơ điện công suất 116 mã lực, mô-men xoắn 255 Nm.

Hệ thống đi kèm bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh, hộp số tự động 2 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe hỗ trợ nhiên liệu E20, có 7 chế độ lái cùng hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động khi vào cua Active Yaw Control (AYC). Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được Mitsubishi công bố tại Thái Lan là 24,4 km/lít.

Tại thị trường này, Mitsubishi Xforce HEV được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho xe, 5 năm đối với hệ thống hybrid và 10 năm không giới hạn quãng đường đối với pin hybrid.

Việc bổ sung phiên bản Max giúp Mitsubishi tạo thêm lựa chọn nằm giữa bản tiêu chuẩn và cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng muốn có nhiều tiện nghi hơn Ignite nhưng chưa cần đến biến thể Ultimate. Hiện hãng chưa công bố kế hoạch phân phối phiên bản này tại Việt Nam.

Ảnh: Autolifethailand