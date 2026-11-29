Thành Công Motor Việt Nam triệu hồi 272 xe Skoda Kodiaq và Karoq đời 2022–2023 vì bu lông giữ thước lái có thể gỉ rồi gãy, khiến người lái mất kiểm soát vô-lăng. Chủ xe được kiểm tra và thay miễn phí từ ngày 27/11/2026.

Cụ thể, đợt triệu hồi gồm 175 chiếc Kodiaq và 97 chiếc Karoq. Cả hai nhóm xe được sản xuất tại Cộng hoà Séc trong khoảng từ 11/10/2022 đến 11/4/2023, sau đó nhập về và phân phối tại Việt Nam qua Thành Công Motor.

Đợt triệu hồi gồm 97 chiếc Skoda Karoq.

Nguyên nhân chính là một chiếc bu lông nhỏ bên phải, giữ thước lái cố định vào khung xe. Hơi ẩm có thể lọt vào khu vực này, lâu ngày làm bu lông gỉ, ăn mòn dần đến mức đầu bu lông gãy sau một thời gian sử dụng. Đến lúc đó, chỉ cần xe đứng yên mà người lái xoay vô-lăng, kiểu đánh lái khi lùi chuồng hay xoay xở trong bãi đỗ, vỏ thước lái có thể nứt và xe mất khả năng điều khiển hướng lái.

Cách khắc phục may là khá gọn. Từ 27/11/2026, chủ xe mang Kodiaq, Karoq đến đại lý Skoda để kiểm tra và thay bu lông loại mới, chống ăn mòn tốt hơn. Mỗi xe mất khoảng 1 giờ, toàn bộ chi phí do hãng chịu. Nếu thấy sự cố này quen, đó là vì mới đầu tháng 11, Volkswagen cũng triệu hồi 207 xe Tiguan Allspace tại Việt Nam với lỗi gần như y hệt: bu lông thước lái có thể ăn mòn và gãy khi đánh lái.

Kodiaq, Karoq và Tiguan Allspace cùng thuộc tập đoàn Volkswagen, dùng chung nền tảng MQB, nên một chi tiết dùng chung có vấn đề thì kéo theo nhiều mẫu xe cũng là điều dễ hiểu.

Đợt triệu hồi gồm 175 chiếc Sokda Kodiaq.

Ở quy mô lớn hơn, hồi tháng 10/2026, Cơ quan Giao thông Liên bang Đức (KBA) đã yêu cầu Skoda triệu hồi toàn cầu khoảng 1,72 triệu xe sản xuất từ tháng 11/2015 đến tháng 6/2026, trong đó có cả Kodiaq, Karoq, Octavia và Superb. Thông tin hiện có chưa cho biết đợt 272 xe tại Việt Nam có nằm trong chiến dịch đó hay không.

Chủ Kodiaq, Karoq đời 2022–2023 có thể gọi đại lý đọc số khung để biết xe mình có trong danh sách, hoặc tự tra triệu hồi bằng số VIN. Một con bu lông, một giờ ngồi chờ ở đại lý, đổi lại khỏi phải lo có ngày vô-lăng nằm im trong tay đúng lúc đang lùi xe.