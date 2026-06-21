Ra mắt xe số mới 2027 Honda Biz 125 giá gần 70 triệu đồng

Honda vừa giới thiệu Biz 125 phiên bản 2027 tại Brazil, mẫu xe số 125cc hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày với ưu điểm dễ sử dụng, tiết kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành thấp.

Khác với các mẫu xe số phổ thông như Honda Wave hay Supra X, Honda Biz 125 sử dụng cần phanh sau đặt trên tay lái trái thay cho bàn đạp phanh chân truyền thống. Cách bố trí này giúp người dùng xe tay ga dễ làm quen hơn, đồng thời thuận tiện khi di chuyển trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên phải dừng và khởi hành liên tục.

Xe cũng được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS, hỗ trợ phân bổ lực phanh giữa hai bánh, giúp việc kiểm soát xe trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Một điểm đặc trưng khác của Biz 125 là thiết lập bánh xe không đối xứng. Bánh trước kích thước 17 inch đi kèm lốp 70/90-17, trong khi bánh sau chỉ 14 inch với lốp 80/100-14.

Thiết kế này giúp bánh trước tăng độ ổn định và khả năng hấp thụ dao động mặt đường, còn bánh sau nhỏ hơn góp phần hạ thấp chiều cao yên, giúp người lái dễ chống chân và điều khiển xe trong phố đông.

Honda Biz 125 được phân phối với hai phiên bản gồm EX và ES. Phiên bản EX sở hữu trang bị cao cấp hơn với phanh đĩa trước, đèn định vị LED DRL và bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại. Trong khi đó, phiên bản ES tập trung vào tính thực dụng với hệ thống phanh tang trống trước sau, nhưng vẫn được trang bị vành hợp kim và lốp không săm.

Dù có thiết kế hiện đại, Biz 125 vẫn sử dụng đèn pha halogen thay vì hệ thống LED toàn phần. Bù lại, xe được trang bị những tiện ích thiết thực như màn hình kỹ thuật số, hộc chứa đồ phía trước, cổng sạc USB và hệ thống CBS.

Sức mạnh của Honda Biz 125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, OHC, dung tích 123,9cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và hộp số bán tự động. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,3 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,1 Nm tại 6.000 vòng/phút. Tại Brazil, xe có thể sử dụng cả xăng và ethanol.

Biz 125 có trọng lượng khô khoảng 96 kg. Chiều cao yên đạt 753 mm trên bản EX và 749 mm trên bản ES, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Nhờ trọng lượng nhẹ cùng tư thế lái thân thiện, mẫu xe này đặc biệt phù hợp với người mới sử dụng xe máy hoặc những ai thường xuyên di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Tại Brazil, Honda Biz 125 ES có giá khởi điểm 13.505 Real (khoảng 68,9 triệu đồng), trong khi phiên bản EX được niêm yết ở mức 16.849 Real (khoảng 86 triệu đồng). Khoảng chênh lệch giá chủ yếu đến từ các trang bị như phanh đĩa trước, đèn LED DRL và bảng đồng hồ hiện đại hơn trên bản EX.