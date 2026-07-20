Đối thủ Honda PCX gây sốt với phuộc USD, động cơ mạnh hơn hẳn

Là mẫu tay ga maxi-scooter được ưa chuộng tại thị trường Malaysia, mới đây Modenas đã chính thức đưa ra bản cập nhật 2026 dành cho Elegan EX 250. Phiên bản mới thực chất là bản cập nhật màu sắc mới, trong khi các trang bị khác trên xe không thay đổi.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 250 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử EFI và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 22,4 mã lực tại 7.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 22,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp với hệ truyền động bằng dây đai.

Elegan EX 250 2026 được trang bị phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Xe được trang bị phanh đĩa thủy lực trên cả hai bánh, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS Bosch hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Cụ thể, đĩa phanh trước có đường kính 260 mm trong khi đĩa sau đạt 240 mm. Bộ vành sử dụng kích thước 14 inch phía trước và 13 inch phía sau, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành ổn định và tính linh hoạt trong đô thị.

Xe ga thế hệ mới cũng được tích hợp cổng sạc USB bên trong hộc chứa đồ phía trước, giúp người dùng dễ dàng sạc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển. Cụm đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ analog và màn hình LCD đơn sắc ở trung tâm, cung cấp đầy đủ các thông tin như tốc độ, vòng tua động cơ, quãng đường, mức nhiên liệu, nhiệt độ động cơ, điện áp ắc quy, đồng hồ thời gian và nhắc lịch bảo dưỡng.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED, góp phần tăng khả năng quan sát cũng như tạo diện mạo hiện đại hơn. Modenas công bố trọng lượng của Elegan EX 250 ở mức 198 kg, trong khi bình nhiên liệu dung tích 12,4 lít được bố trí dưới sàn để chân nhằm tối ưu trọng tâm và tăng không gian sử dụng.

Tại thị trường Malaysia, Modenas Elegan EX 250 2026 được bán với mức giá 17.780 ringgit - khoảng gần 115 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Ngoài ra, người mua còn được tặng kèm một thùng sau Givi trong giai đoạn đầu mở bán.