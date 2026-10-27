Honda CB350 2026 ra mắt: Có kết nối Bluetooth, giá từ 53 triệu đồng

Mới đây, tại thị trường Ấn Độ, Honda đã chính thức trình làng mẫu mô tô CB350 phiên bản 2026. Với thiết kế cổ điển đặc trưng, mẫu xe hướng tới những khách hàng ưa thích phong cách tối giản đồng thời đảm bảo động cơ đủ mạnh mẽ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Điểm đáng chú ý là hậu tố "H'ness" đã được loại bỏ khỏi tên gọi của mẫu classic này, với tên gọi chính thức chỉ là CB350 2026. Xe vẫn giữ lối thiết kế đặc trưng với đèn pha tròn, bình xăng cổ điển, yên xe tách biệt, chắn bùn dài và ống xả mang dáng vẻ hoài cổ. Với ba phiên bản và nhiều màu sắc, mẫu xe mang tới khách hàng lựa chọn phù hợp sở thích của nhiều người sử dụng.

CB350 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, bốn thì, làm mát bằng không khí, dung tích 348,36 cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ sản sinh công suất tối đa 21 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29,5 Nm tại 3.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp. Cấu hình này ưu tiên sức kéo ở dải vòng tua thấp và trung bình, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày và phong cách vận hành của một mẫu mô tô cổ điển.

Xe được trang bị bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch giúp giảm lực bóp côn và hạn chế hiện tượng bánh sau bị khóa khi giảm số đột ngột. Hệ thống an toàn gồm kiểm soát lực kéo HSTC, phanh đĩa trước 310 mm, phanh đĩa sau 240 mm và ABS hai kênh. Ngoài ra, xe còn có đèn cảnh báo phanh khẩn cấp, cơ chế ngắt động cơ khi chân chống bên chưa được gạt lên và hệ thống chiếu sáng LED.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp Honda RoadSync cho phép kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth, hỗ trợ các tính năng như dẫn đường, quản lý cuộc gọi và điều khiển nhạc. Cụm đồng hồ kết hợp analog với màn hình kỹ thuật số, vừa giữ nét cổ điển vừa đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin khi vận hành.

Tại Ấn Độ, Honda CB350 2026 có giá bán khởi điểm từ 195.200 rupee - khoảng 53 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.