Lộ diện nơi có giá xe ga rẻ nhất thế giới

Sau 6 tháng thực hiện, mới đây McD đã đưa ra công bố về mức giá bán trung bình cũng như cơ cấu mua sắm xe tay ga tại những thị trường hàng đầu thế giới. Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Tại Tây Âu, giá xe tay ga trung bình là 5.425 USD, cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Trong cơ cấu, dòng xe tay ga crossover chiếm 34,72% doanh số, với giá trung bình 3.927 USD; trong khi xe tay ga maxi thể thao chiếm 22,27%, với giá trung bình lên tới 8.680 USD.

Các mẫu maxi thường có dung tích động cơ từ 251 cc đến 750 cc, trang bị công nghệ tiên tiến và khả năng di chuyển đường dài tốt hơn. Người tiêu dùng châu Âu ngày càng sử dụng xe tay ga dung tích lớn như phương tiện thay thế xe máy, thậm chí ô tô, cho nhu cầu đi lại trong đô thị và giữa các khu vực lân cận.

Bắc Mỹ đứng thứ hai với giá xe tay ga trung bình 4.390 USD. Khác với châu Âu, thị trường này chủ yếu ưa chuộng xe tay ga phong cách cổ điển (retro), chiếm 40,5% doanh số, với giá trung bình 4.590 USD. Xe tay ga maxi thể thao chiếm thêm 17,05%, có giá trung bình 5.706 USD.

Theo McD, nhu cầu tại Bắc Mỹ tập trung nhiều hơn vào nhóm động cơ 126–250 cc, trong khi các mẫu maxi tại châu Âu thường có dung tích lớn hơn. Vì vậy, chênh lệch giá giữa hai thị trường chủ yếu phản ánh cơ cấu sản phẩm, thay vì chỉ do khác biệt về sức mua.

Tại Mỹ Latinh, bao gồm Mexico, giá xe tay ga trung bình chỉ 2.245 USD, chưa bằng một nửa Tây Âu. Xe thể thao kiểu underbone chiếm 46,57% doanh số, chủ yếu thuộc nhóm dung tích 101–125 cc, với giá trung bình 2.102 USD. Các mẫu xe tay ga tối giản cùng nhóm dung tích chiếm thêm 20,5% doanh số, với giá trung bình 1.670 USD.

Giá bán, mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền và chi phí bảo dưỡng vẫn là những yếu tố quyết định. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ lệ sử dụng xe hai bánh tại một số quốc gia trong khu vực có thể tạo cơ hội phát triển các dòng xe có trang bị cao hơn khi sức mua cải thiện.

ASEAN ghi nhận giá xe tay ga trung bình 1.492 USD. Nhóm xe tay ga thể thao dung tích 101–125 cc chiếm 41,7% doanh số, với giá trung bình 1.342 USD.

Tại thị trường Đông Nam Á, xe tay ga thường được sử dụng như phương tiện chính để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Vì thế, các mẫu xe có giá bán hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy cao và chi phí bảo dưỡng hợp lý được ưa chuộng hơn cả. Mức độ nội địa hóa cao cũng là yếu tố giúp giá bán của xe ga tại khu vực này thấp hơn.

Trong khi đó, Ấn Độ có giá xe tay ga trung bình thấp nhất, chỉ 979 USD. Xe tay ga phong cách cổ điển chiếm tới 57,1% doanh số, còn các mẫu dung tích 101–125 cc có giá trung bình khoảng 1.013 USD.

Theo McD, mức giá thấp chủ yếu đến từ quy mô sản xuất khổng lồ, tối ưu hóa chi phí, tỷ lệ nội địa hóa cao và nhu cầu nhạy cảm với giá, chứ không đơn thuần phản ánh chất lượng sản phẩm. Các nhà sản xuất tập trung vào giá mua hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu, bảo dưỡng ít tốn kém và độ bền để phục vụ thị trường đại chúng.

Như vậy, giá xe tay ga trung bình giữa các khu vực có sự phân hóa khá đáng kể, trong đó tại Tây Âu cao gấp khoảng 5,5 lần Ấn Độ.