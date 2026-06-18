Xe điện Peugeot e-208 GTi lộ diện toàn cầu

Peugeot vừa giới thiệu e-208 GTi, phiên bản hiệu năng cao thuần điện đầu tiên của hãng. Ngoại hình của Peugeot e-208 GTi mang nhiều chi tiết thể thao hơn bản thường, gồm cản trước mới, bộ khuếch tán gió màu đen bóng phía sau với đèn sương mù lấy cảm hứng từ xe đua F1, cùng các điểm nhấn màu đỏ đặc trưng GTi.

Xe sử dụng bộ mâm 18 inch thiết kế dạng “đục lỗ”, vòm bánh mở rộng và logo 208 GTi đặt ở cột C. Không gian nội thất tiếp tục duy trì chủ đề màu đỏ với thảm sàn, dây an toàn, chỉ khâu và ghế thể thao mới. Peugeot cho biết thiết kế ghế được lấy cảm hứng từ mẫu 205 GTi 1.9 huyền thoại của thập niên 1980.

Peugeot vừa giới thiệu e-208 GTi đây là phiên bản hiệu năng cao thuần điện đầu tiên của hãng.

Theo nhà sản xuất, điểm nổi bật nhất của e-208 GTi nằm ở hệ truyền động điện mới với mô-tơ M4+ cho công suất 277 mã lực và mô-men xoắn 345 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 180 km/h.

Xe sử dụng bộ mâm 18 inch thiết kế dạng “đục lỗ”, vòm bánh mở rộng và logo 208 GTi đặt ở cột C.

Cung cấp năng lượng cho mô-tơ là bộ pin dung lượng 54 kWh. Theo chuẩn WLTP, e-208 GTi có thể di chuyển tối đa 375 km sau mỗi lần sạc. Nếu sử dụng bộ lốp hiệu suất cao Michelin Pilot Sport 4S tiêu chuẩn, phạm vi hoạt động giảm nhẹ xuống còn 352 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100kW, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong chưa đầy 30 phút.

Không chỉ mạnh hơn, e-208 GTi còn được Peugeot tinh chỉnh toàn diện phần chassis. Xe hạ gầm thêm 25mm, mở rộng vệt bánh trước/sau và sử dụng lò xo, giảm xóc riêng cho phiên bản GTi. Một trang bị đáng chú ý là vi sai hạn chế trượt cơ khí (mechanical limited-slip differential) – trang bị hiếm gặp trên xe điện cỡ nhỏ. Peugeot cũng bổ sung thêm thanh cân bằng phía sau để cải thiện độ ổn định khi vào cua.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 100kW, cho phép nạp pin từ 20% lên 80% trong chưa đầy 30 phút.

Tại thị trường Pháp, Peugeot e-208 GTi có giá khởi điểm 42.900 euro tương đương hơn 1,3 tỷ đồng. Với thông số vận hành ấn tượng, thiết kế đậm chất thể thao và mức giá tương đối dễ tiếp cận, e-208 GTi được xem là bước đi quan trọng của Peugeot trong việc hồi sinh dòng GTi ở kỷ nguyên điện hóa.