SH160i/125i 2027 có thêm màu đen Aura Black Edition

Điểm nhấn nổi bật nhất trên Honda SH160i/125i 2027 là màu sơn Aura Black Edition với tông đen nhám phủ trên toàn bộ thân xe. Không chỉ dừng lại ở các mảng thân vỏ, sắc đen còn được áp dụng cho nhiều chi tiết như ngàm phanh, lò xo giảm xóc và tay dắt phía sau, tạo nên tổng thể đồng nhất, mạnh mẽ nhưng không kém phần lịch lãm, sang trọng.

Ngoài tùy chọn màu sắc mới, thiết kế và trang bị của SH160i/125i 2027 nhìn chung không có nhiều thay đổi so với phiên bản đang được phân phối trên thị trường. Xe vẫn duy trì phong cách thiết kế đậm chất châu Âu, kết hợp nét thể thao với sự tinh tế đặc trưng của dòng SH. Hệ thống chiếu sáng LED hiện đại cùng tay dắt phía sau vuốt nhọn góp phần tạo nên diện mạo thanh thoát và cao cấp.

Về vận hành, Honda SH160i/125i 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ 4 van, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. Theo thông tin từ hãng, hệ thống phun xăng điện tử được tinh chỉnh nhằm tối ưu quá trình đốt cháy nhiên liệu, đồng thời hệ thống xử lý khí thải tại ống xả cũng được cải tiến. Những nâng cấp này giúp lượng khí thải giảm khoảng 60% so với phiên bản trước.

Một điểm mới đáng chú ý khác trên SH160i/125i 2027 là chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, được tích hợp trên hệ thống khóa thông minh Smart Key. Tính năng này giúp người dùng hạn chế tình trạng quên tắt khóa sau khi dừng xe, góp phần nâng cao sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Ở khía cạnh tiện nghi, mẫu xe tiếp tục sở hữu cụm đồng hồ TFT kích thước 4,2 inch, mang đến khả năng hiển thị thông tin trực quan và hiện đại. Cốp chứa đồ dung tích 28 lít đáp ứng nhu cầu mang theo vật dụng cá nhân, trong khi hộc đựng đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB Type-C giúp người dùng thuận tiện hơn khi sạc các thiết bị di động.

Về an toàn, Honda SH160i/125i 2027 được trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và bánh sau. Đặc biệt, các phiên bản Thể Thao, Đặc Biệt và Cao Cấp còn được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, tăng cường sự an toàn khi vận hành.

Theo công bố, giá bán của SH160i/125i phiên bản 2027 không thay đổi so với phiên bản hiện hành. Cụ thể, dưới đây là bảng giá các phiên bản: