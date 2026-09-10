Peugeot 408 phiên bản giới hạn 100 xe ra mắt thị trường Việt

Thaco Auto vừa giới thiệu Peugeot 408 Sport Edition tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn 100 xe. Đây là phiên bản được phát triển từ Peugeot 408 hiện hành, bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa dành riêng cho nhóm khách hàng đầu tiên.

Điểm đáng chú ý xe của khách hàng không chỉ chọn phiên bản Allure, Premium hay GT như thông thường mà có thể lựa chọn thêm màu sắc, nội thất và một số chi tiết trang trí theo sở thích cá nhân.

Peugeot 408 Sport Edition tại thị trường Việt Nam với số lượng giới hạn 100 xe.

100 khách hàng sở hữu xe đầu tiên sẽ được áp dụng gói Sport Edition Exclusive Package giá trị lên đến 69 triệu đồng, bao gồm đặc quyền cá nhân hóa phiên bản Sport Edition trị giá 39,9 triệu đồng, gói bảo dưỡng trị giá 13 triệu đồng và 03 năm dịch vụ cứu hộ RSA.

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 5 chủ đề màu sắc theo Ngũ hành, gồm Kim – Ares Gold, Mộc – Artemis Neon, Thủy – Poseidon Obsession, Hỏa – Nike Crimson và Thổ – Demeter Terra, để cá nhân hóa đối với các chi tiết điểm nhấn ở phần đầu, phía sau và trên mâm xe.

100 khách hàng sở hữu xe đầu tiên sẽ được áp dụng gói Sport Edition Exclusive Package.

Bên trong nội thất, chủ xe cũng có ba phương án phối màu da chọn lựa, gồm đen, đỏ và nâu. Đặc biệt, trên tựa đầu ghế xuất hiện logo kỷ niệm 100 Years of Le Mans, đây là chi tiết nhận diện riêng của phiên bản giới hạn.

Một hạng mục khác là badge cá nhân hóa. Chủ xe có thể đưa dấu ấn riêng lên chi tiết này thông qua ký tự, chữ ký, biểu tượng hoặc nội dung được lựa chọn trong chương trình cá nhân hóa. Peugeot 408 hiện là một trong những mẫu xe có thiết kế khác biệt nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Pháp tại Việt Nam.

Bên trong nội thất, chủ xe cũng có ba phương án phối màu da chọn lựa, gồm đen, đỏ và nâu.

Việc bổ sung Sport Edition cho thấy hãng tiếp tục khai thác yếu tố phiên bản giới hạn và cá nhân hóa để tạo thêm lựa chọn cho mẫu SUV coupe này. Trước đó, Peugeot 408 cũng từng có phiên bản Legend Edition giới hạn số lượng tại thị trường Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Peugeot 408 Sport Edition có giá từ 1,039 tỷ đồng cho phiên bản Allure. Phiên bản Premium có giá 1,139 tỷ đồng, trong khi bản GT cao cấp nhất có giá 1,289 tỷ đồng. Xe được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm, không giới hạn số km.