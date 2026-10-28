Giá Mitsubishi Attrage "tạo đáy" mới, giảm gần trăm triệu đồng

Bước sang quý IV/2026, Mitsubishi Attrage được áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi từ hãng và giảm giá trực tiếp tại đại lý. Mức giảm tùy phiên bản và khu vực, trong đó bản MT có giá thực tế từ 334 triệu đồng, còn bản CVT Premium được chào bán ở mức 400 triệu đồng.

Cụ thể, một đại lý tại Tây Ninh đang chào bán Mitsubishi Attrage MT với giá 334 triệu đồng, thấp hơn 46 triệu đồng so với giá niêm yết 380 triệu đồng. Khách hàng còn được tặng một năm bảo dưỡng miễn phí cùng phụ kiện chính hãng.

Trong khi đó, một đại lý ở miền Tây áp dụng mức giảm 90 triệu đồng cho phiên bản Attrage CVT Premium, đưa giá bán từ 490 triệu xuống còn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, xe thuộc diện ưu đãi mang số VIN 2025. Vì vậy, khách hàng cần kiểm tra kỹ năm sản xuất và các điều kiện áp dụng trước khi quyết định mua.

Với giá khởi điểm 334 triệu đồng, Mitsubishi Attrage tạo lợi thế đáng kể về chi phí trước những mẫu xe đô thị cỡ nhỏ. Giá bán này thấp hơn mức khởi điểm 380 triệu đồng của Hyundai Grand i10, đồng thời tiệm cận Kia Morning, mẫu xe có giá niêm yết từ 325 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Attrage được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với hai phiên bản MT và CVT Premium. Xe có kích thước dài 4.305 mm, rộng 1.670 mm, cao 1.515 mm, chiều dài cơ sở 2.550 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Không gian để chân hàng ghế sau tương đối rộng rãi là một trong những ưu điểm của mẫu sedan này.

Ngoại thất sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, với các chi tiết mạ crôm hình chữ X ở đầu xe. Phiên bản CVT Premium được trang bị đèn pha Bi-LED, đèn định vị ban ngày LED và mâm hợp kim 15 inch. Bên trong, bản cao cấp có ghế bọc da và màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.2L, 3 xi-lanh, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm. Xe đi kèm hộp số sàn 5 cấp trên bản MT hoặc hộp số vô cấp CVT trên bản cao cấp.

Dù công suất không nổi bật, Attrage có lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày và kinh doanh dịch vụ. Các trang bị an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hai túi khí, camera lùi và kiểm soát hành trình.