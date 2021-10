Những mẫu xe hai bánh độc đáo nhất thế giới

Thứ Bảy, ngày 16/10/2021 10:00 AM (GMT+7)

Không chỉ có hình dáng thiết kế độc đáo, những mẫu xe hai bánh này còn sở hữu khối động cơ cùng nhiều trang bị khủng.

Icon Sheene

Gia đình, kỹ sư, thợ máy và bạn bè của tay đua huyền thoại người Anh - Barry Sheene đã cùng nhau thiết kế mẫu mô tô Icon Sheene. Chỉ có 52 chiếc được chế tạo và lắp đặt các trang bị.

Icon Sheene

Icon Sheene có động cơ 1.400 cc tăng áp Garett, tạo ra công suất lên tới 250 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Phần động cơ này được lắp bên trong bộ khung liền khối. Mẫu mô tô độc đáo này có giá 160.000 USD, đắt gấp 4 lần Ducati Panigale V4R.

MIMIC

Mẫu xe điện MIMIC được trang bị công nghệ như xe lửa điện. Xe có hình thù như một con báo đen và do Roman Dolzhenko thiết kế. Thân xe với lớp bọc như áo giáp.

MIMIC được thiết kế như mẫu xe đến từ tương lai

Nhìn tổng thể với đường uốn cong trên MIMIC rất giống với mẫu xe trong phim viễn tưởng Tron Ligh Cycle.

Tesla Model M

Bản concept mô tô điện Tesla Model M do Jans Slapins thiết kế. Mẫu xe này có thân màu đỏ, mang biểu tượng Tesla. Xe được trang bị loại động cơ điện cho công suất tới 204 mã lực.

Tesla Model M

Xe có tới 4 chế độ lái gồm Race (Đua), Cruise (Hành trình), Standard (Tiêu chuẩn) và Eco (Tiết kiệm). Cung cấp năng lượng cho động cơ xe là loại pin lithium-ion của Tesla. Vành bánh xe bằng sợi carbon, giảm xóc gồm phuộc đảo chiều phía trước và giảm xóc đơn phía sau.

Majestic 2029

Với chiếc xe 2029, Fuller muốn nắm bắt các yếu tố thiết kế phức tạp mà cho đến ngày nay rất khó để làm thủ công. Thay vì chế tạo truyền thống, nhà thiết kế đã sử dụng in kim loại 3D. Bryan Heidt, nhà chế tạo kim loại hàng đầu tại Fuller Moto đã làm việc với Fuller về các bản concept thiết kế và cung cấp kích thước mô hình CAD ban đầu nhằm đảm bảo sự hoàn hảo về hình thức và tối ưu hoá các chức năng.

Majestic 2029

Fuller đã lấy hệ thống truyền động từ Zero FXS. Chiều dài của Zero khớp với kích thước của chiếc Majestic nguyên bản, nhưng động cơ nằm quá thấp và pin quá cao trong khung gầm. Do vậy, Fuller quyết định lật ngược khung gầm xuống và cũng sửa đổi pin để động cơ thẳng hàng với bánh xe cao 23 inch.

Thân máy được chạm trổ hoàn toàn bằng nhôm, tương tự như chiếc 1929 Majestic nguyên mẫu. Thiết kế phía trước khí động học giúp chúng hoạt động như bộ khuếch tán cho không khí lưu thông qua các tấm thân, làm giảm lực cản.

Rất nhiều điểm nhấn đặc biệt trên mẫu xe này

Một màu xanh đã được phun vào bên trong chiếc xe tạo điển nhấn và thêm một chút màu sắc tinh tế. Màu xanh được lấy cảm hứng từ biểu tượng gốc của 1929 Majestic.

PUNCH

PUNCH là chiếc xe điện đem tới một phong cách mới với khối hình học độc đáo, ít cồng kềnh. PUNCH không còn các đường cong, gân guốc mà rất đơn giản. PUNCH thực sự đem tới một cách tiếp cận về thiết kế rất mới lạ cho xe điện.

PUNCH là mẫu xe điện có hình dáng độc đáo

Xe có thiết kế như các ống nước PVC ghép lại, mô-tơ điện của xe có công suất 20 mã lực để phù hợp với việc di chuyển trong nội đô và những quãng đường ngắn, thậm chí có thể được đẩy công suất lên 33 mã lực.

Mẫu xe này có khả năng chạy tới 110 km mỗi lần sạc đầy

Mô-tơ điện này cũng được đặt trong hộp màu đỏ, chiếc hộp này trong như chiếc máy bơm. 2 bên khung xe được trang bị bộ pin giúp xe có khả năng chạy được 110 km với mỗi lần sạc đầy. Yên xe được thiết kế phẳng, đơn giản, tích hợp luôn hai đèn hậu hình tròn ở phía sau.

Nguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhung-mau-xe-hai-banh-doc-dao-nhat-the-gi-d528541.htmlNguồn: https://xe.baogiaothong.vn/nhung-mau-xe-hai-banh-doc-dao-nhat-the-gi-d528541.html