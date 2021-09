"Soi" 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition: Giá bán nửa tỷ, có tiền cũng khó mua

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Chỉ có tổng cộng 250 chiếc 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition được bán ra trên thị trường nên không phải muốn mua là được.

Là một phiên bản được tung ra nhằm mục đích chào đón "No Time To Die" - tập phim thứ 25 về chàng điệp viên 007, 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition thật bất ngờ được lên kệ đúng dịp bộ phim này được trình chiếu sau hơn 18 tháng trì hoãn do tác động của đại dịch Covid-19.

Dựa trên nguyên mẫu chiếc adventure nổi tiếng của Triumph là Tiger 900 Rally Pro, chiếc 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition được phù phép với dàn áo đen nhám Matte Sapphire Black. Ngoài ra, các bộ phận chắn bùn, giảm xóc trước sau, khung xe cũng đều được sơn cùng màu dàn áo. Mỗi chiếc 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition đều được gắn tem Bonde Edition và huy hiệu 007 bên hông và nắp bình xăng. Ngay trên phần "bàn thờ" của xe cũng được gắn logo "Tiger 900 Bond Edition" và đi kèm với đó là số series của xe, chỉ có tổng cộng 250 chiếc 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition được bán ra trên toàn thế giới.

2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition được tích hợp pô Arrow và lốp địa hình Michelin Anakee Wild cùng với đó lốp dự phòng Bridgestone Battlax cũng có trong tùy chọn cho những ai có nhu cầu khác. Xe cũng được trang bị ghế lái có tính năng sưởi tùy chỉnh, và màn hình TFT hiển thị với giao diện đặc biệt cho phiên bản Bond Edition. Cùng với đó, kính chắn gió điều khiển điện, đèn pha LED cùng đèn chiếu sương mù là các trang bị không thể thiếu trên một chiếc adventure hiện đại.

Đương nhiên, Triumph cũng trang bị cho Tiger 900 Bond Edition khối động cơ T-Plane 3 xy lanh với tổng dung tích 888cc, loại DOHC, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất cực đại là 93.9 mã lực tại 8750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 87 Nm tại 7250 vòng/phút. Xe được truyền động bởi hộp số 6 cấp.

Các trang bị khác trên xe gồm vành 21 inch với lốp kích thước 90/90-21 cho bánh trước và vành 17 inch với lốp 150/70-17 cho bánh sau. 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition cũng được trang bị phuộc trước hành trình ngược nhà Showa, trong khi phía sau là giảm xóc monoshock cũng của nhà Showa với hành trình 230mm.

Giá bán của 2022 Triumph Tiger 900 Bond Edition không hề rẻ: 16,500 bảng Anh - tương đương 514 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Và chỉ được bán giới hạn 250 chiếc, cho tới tháng 3/2022.

