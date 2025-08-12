Honda trình làng xe côn tay RS150R 2025: "Cỗ máy tốc độ", giá hợp lý!

Honda RS150R chính là Winner 150 bán tại thị trường Việt Nam, đây là mẫu xe côn tay phổ thông được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Với phiên bản vừa được giới thiệu, RS150R chủ yếu được cập nhật các màu sắc mới trong khi các trang bị khác trên xe vẫn giữ nguyên.

Về sức manh, Honda RS150R 2025 vẫn giữ nguyên khối động cơ xy lanh đơn loại DOHC dung tích 149,2 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất cực đại 16 mã lực tại vòng tua 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,6 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà trong nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Về kết cấu khung gầm và hệ thống treo, RS150R 2025 sử dụng khung dạng Twin Tube chắc chắn, giúp tăng độ ổn định và độ bền khi vận hành. Xe được trang bị phuộc trước dạng ống lồng và phuộc sau dạng monoshock có thể điều chỉnh 3 cấp độ, phù hợp với nhiều phong cách lái và tải trọng. Hệ thống phanh là dạng đĩa đơn cho cả bánh trước và sau, kết hợp với mâm kích thước 17 inch. Xe đi kèm lốp không săm, với thông số lốp trước là 90/80-17 và lốp sau là 120/70-17, đảm bảo khả năng bám đường tốt và an toàn trong quá trình vận hành.

Về trang bị tiện nghi và an toàn, RS150R 2025 sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị đầy đủ các thông tin như tốc độ, vòng tua máy, cấp số, cũng như các đèn cảnh báo cần thiết. Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED, bao gồm cả đèn pha, đèn hậu và đèn xi-nhan, vừa hiện đại vừa tăng cường khả năng quan sát. Ngoài ra, xe còn được trang bị các điểm phản quang dạng "Cat’s Eyes" ở phía trước và sau để tăng khả năng nhận diện khi di chuyển vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Phiên bản RS150R 2025 mang đến 3 lựa chọn màu mới, đầy cá tính và thể thao: xám nhám (Matte Grey), xanh đậm (Dark Blue), và phiên bản ba màu (Tri-Color: đỏ – xanh – trắng), lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao nổi tiếng CBR Series của Honda. Xe được bán ra trên thị trường với mức giá 8379 ringgit - khoảng gần 52 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.