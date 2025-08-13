"Huyền thoại côn tay" của Anh ra mắt bản mới nhiều trang bị xịn, giá bán hấp dẫn

BSA, từng là nhà sản xuất xe máy lớn bậc nhất thế giới, đã ghi dấu ấn với những mẫu xe huyền thoại như Gold Star và Bantam. Trong đó, BSA Bantam được xem là biểu tượng của thời kỳ hậu Thế chiến thứ 2, lần đầu ra mắt vào năm 1948 với các phiên bản 125cc, 148cc và 175cc. Sự xuất hiện của Bantam đã đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi ngành công nghiệp mô-tô của Anh sau chiến tranh.

BSA Bantam 350

Mới đây, BSA đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của Bantam thuộc phân khúc 350cc, đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu này. BSA Bantam 350 được trang bị động cơ DOHC, dung tích thực tế 334cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro5+. Động cơ này mang lại công suất tối đa 28,8 mã lực, mạnh mẽ hơn so với 17,7 mã lực của Yamaha Exciter 155 VVA, và được kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp.

BSA Bantam 350 trang bị động cơ DOHC, dung tích 334cc, xi-lanh đơn.

Mẫu xe mới sở hữu bình nhiên liệu 13 lít và trọng lượng ướt 185 kg. Chiều cao yên 800 mm giúp người dùng, kể cả tay lái mới, dễ dàng chống chân. Về thiết kế, BSA Bantam 350 mang phong cách roadster cổ điển, với cụm đồng hồ tùy chọn hiển thị dạng kỹ thuật số hoặc analog. Xe còn được trang bị đèn pha hình tròn cổ điển và bộ tản nhiệt tinh tế.

BSA Bantam 350 mang phong cách roadster cổ điển.

Bánh trước và bánh sau của Bantam 350 lần lượt có kích thước 18 inch và 17 inch, được bọc trong lốp không săm MRF. Để đảm bảo an toàn, xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh và hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh, giúp người lái tự tin hơn khi điều khiển. Kẹp phanh được cung cấp bởi Bybre, công ty con của Brembo.

Xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) 2 kênh

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc ống lồng hành trình 135 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đôi hành trình 100 mm, có thể điều chỉnh 5 cấp. Giá bán của BSA Bantam 350 tại Anh được niêm yết ở mức 3.499 bảng (khoảng 106 triệu đồng). Mặc dù cao hơn Yamaha Exciter 155 VVA, nhưng mức giá này vẫn được đánh giá là hợp lý so với các đối thủ trong cùng phân khúc mô-tô 350cc.