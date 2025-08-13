Những mẫu xe máy có cốp rộng nhất tại Việt Nam

Dat Bike Quantum

Mẫu xe máy điện Quantum của thương hiệu Việt Dat Bike đang chiếm ưu thế trên thị trường với cốp xe có dung tích lên tới 41 lít, lớn nhất trong số các mẫu xe phổ thông hiện nay. Đặc biệt, xe còn được trang bị thêm hai hộc phụ phía trước, mỗi hộc có dung tích 1,5 lít, nâng tổng sức chứa lên tới 43 lít.

Thiết kế cốp sâu lòng của Quantum, khác biệt so với kiểu rộng ngang của các dòng xe tay ga truyền thống, giúp tối ưu hóa không gian chứa đồ. Giá bán của Quantum dao động từ 35 đến 49,9 triệu đồng tùy theo phiên bản (S3, S2 và S1).

Honda Lead

Mẫu xe tay ga Honda Lead đã khẳng định được vị thế vững chắc trong lòng người tiêu dùng với cốp xe có dung tích 37 lít, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu, túi xách và các vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn được trang bị hộc phụ tích hợp cổng sạc điện thoại và đèn soi cốp tiện dụng. Giá bán của Honda Lead bắt đầu từ 39,5 triệu đồng.

Yamaha Latte

Yamaha Latte, thuộc phân khúc xe tay ga trung cấp, cũng ghi điểm với cốp lớn có dung tích 37 lít, tương đương với Honda Lead. Mẫu xe này được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu tốn khoảng 1,8 lít/100 km. Giá bán của Yamaha Latte từ 38 triệu đồng.

Piaggio Medley S

Đến từ thương hiệu Ý, Piaggio Medley S là mẫu xe tay ga cao cấp với thiết kế sang trọng và tiện nghi. Cốp dưới yên của Medley S có dung tích khoảng 36 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu. Mẫu xe này được định vị cạnh tranh với các đối thủ như Honda SH và Vespa Primavera, với giá bán từ 80 đến 96,8 triệu đồng.