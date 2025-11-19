Honda Air Blade 2026 có sẵn tại HEAD: Giá chênh 5 triệu đồng

Theo khảo sát của chúng tôi thì hiện khá nhiều các HEAD đã chính thức bán ra Air Blade thế hệ mới 2026. Và cũng như các mẫu xe "hot" mới ra mắt khác của Honda, hiện giá Air Blade 2026 tại đại lý đều cao hơn so với mức giá bán lẻ đề xuất của hãng.

Đơn cử, Air Blade 160 2026 Thể Thao hiện có giá bán khoảng 63 triệu đồng tại đại lý, thậm chí có đại lý báo giá tới 65 triệu đồng, tức là chênh khoảng 5 - 7 triệu đồng so với mức giá niêm yết của hãng. Trong khi đó, Air Blade 125 2026 Thể Thao - phiên bản tích hợp ABS, được đại lý báo giá khoảng 53,5 triệu đồng.

Chi tiết dưới đây là bảng giá các phiên bản Honda Air Blade 2026 cập nhật mới nhất:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Air Blade 125 2026 Tiêu chuẩn 42.208.363 47.000.000 Air Blade 125 2026 Đặc biệt 43.386.545 48.000.000 Air Blade 125 2026 Thể thao 47.804.727 51.000.000 Air Blade 160 2026 Tiêu chuẩn 56.890.000 61.000.000 Air Blade 160 2026 Đặc biệt 58.090.000 63.000.000 Air Blade 160 2026 Thể thao 58.590.000 63.500.000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, giá thực tế tại các đại lý có thể khác nhau do chính sách bán hàng khác nhau.

HVN gây bất ngờ khi đưa tới hàng loạt các thay đổi trên thế hệ mới Air Blade 2026 thay vì chỉ cập nhật màu sắc như các phiên bản trước đó. Xe được thiết kế lại hoàn toàn hệ thống đèn pha cùng đèn xi nhan, các đường nét của dàn nhựa cũng cơ bắp hơn, tạo tổng thể thời thượng và thể thao.

Giao diện cụm đồng hồ cũng được thay đổi, tuy nhiên các trang bị hiện đại vẫn được kế thừa từ thế hệ cũ với chìa khóa thông minh, cốp 27 lít tiện dụng, cổng sạc đã chuyển sang dạng USB Type-C đời mới. Đồng thời xe cũng được thiết kế lại bộ vành đúc dạng hoa mai mới.

Về sức mạnh, Air Blade 2026 125 vẫn dùng động cơ eSP+ xy lanh đơn dung tích 124,8 cc, làm mát bằng dung dịch, có công suất tối đa là 8,75kW/8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,3Nm/6.500 vòng/phút. Trong khi đó, Air Blade 160 2026 cũng tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ dung tích xy lanh 156,9 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,2kW/8.000 vòng/phút, tuy nhiên mômen xoắn cực đại đạt 14,8 N.m/6000 vòng/phút nhỉnh hơn so với thế hệ Air Blade 160 2025 (với 14,6Nm/6.500 vòng/phút).

Cùng với khối lượng nhẹ hơn, sức mạnh ấn tượng dự kiến sẽ giúp Air Blade 2026 có được khả năng vận hành vượt trội hơn.