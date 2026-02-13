Công an thông báo chiếc Mercedes-Ben GLC 200 bị cào xước thiệt hại hơn 56 triệu

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay, 13/2, đại diện Công an phường Đại Mỗ xác nhận thông tin trên và cho biết, việc giám định thiệt hại ở vụ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBND phường Đại Mỗ thực hiện. Theo quy trình tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội gửi thông báo đến bên có quyền và nghĩa vụ liên quan, cụ thể là chủ xe Đỗ Bích Ngọc – bên bị hại.

Cung cấp thông tin tới PV VietNamNet, chủ xe Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, tổng thiệt hại được cơ quan công an thông báo là 56,3 triệu đồng. Con số này thấp bằng 48% so với báo giá của đại lý Mercedes-Benz trước đó (116,55 triệu đồng), chênh lệch hơn 60 triệu đồng.

Chị Đỗ Bích Ngọc (36 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ vào vết xước trên chiếc xe sang Mercedes-Ben GLC 200. Ảnh: NVCC

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, có 13 hạng mục trên chiếc Mercedes-Benz GLC 200 mang BKS 30L-541.XX được liệt kê định giá thiệt hại.

Hạng mục có giá trị lớn nhất là thay mới mặt ngoài ốp nhựa bảo vệ cụm đèn phía trước, với mức định giá 51 triệu đồng. Các hạng mục còn lại chủ yếu là chi phí sơn sửa, phục hồi các vết xước trên thân xe, giá chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi vị trí.

Các vết xước và hư hỏng của chiếc xe Mercedes-Ben GLC 200 bị cào xước khi đỗ trước cửa một Trung tâm tiếng Anh ở Phường Đại Mỗ, Hà Nội. Ảnh: NVCC

Cụ thể, chi phí sửa chữa đối với ba đờ sốc phía trước bên phải được định giá 400.000 đồng; sửa góc phía trên cánh cửa bên phải giá 300.000 đồng; cánh cửa bên phải có 1 vết xước định giá chi phí sửa 300.000 đồng, 2 vết xước định giá sửa là 400.000 đồng; cánh cửa phía sau bên phải có chi phí sửa giá 600.000 đồng.

Các vết xước ở khu vực hông xe sau bên phải được tính chi phí 300.000 đồng với 1 vết xước và 500.000 đồng với 3 vết xước; sửa cạnh phía sau nắp bình xăng giá 200.000 đồng; sửa mặt ngoài tai xe phía sau bên phải giá 600.000 đồng; sửa ốp kim loại dưới kính xe phía sau được định giá 400.000 đồng với 1 vết xước và 700.000 đồng với 3 vết xước. Riêng ốp nhựa gương chiếu hậu bên trái được tính giá 600.000 đồng cho phương án sơn bả.

Trong khi đó, đại lý Mercedes-Benz đưa ra phương án sửa chữa được tính theo từng mảng thân xe hoàn chỉnh, với giá sơn mỗi hạng mục dao động từ 1,3-1,6 triệu đồng/mảng, chưa kể các hạng mục thay thế như khung gương chiếu hậu được báo giá hơn 25 triệu đồng. Tổng chi phí được đại lý báo giá là 116,55 triệu đồng.

Báo giá sửa chữa chiếc Mercedes-Ben GLC 200 của đại lý chính hãng. Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu, sự khác biệt lớn nhất giữa hai mức giá nằm ở cách xử lý hạng mục cụm đèn pha, sơn sửa vết xước. Trong khi đại lý Mercedes-Benz đưa ra phương án thay toàn bộ cụm đèn pha trái và sơn cả tấm khung vỏ xe theo tiêu chuẩn sửa chữa của hãng, thì Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng UBDN phường Đại Mỗ chỉ xác định thay phần ốp nhựa bảo vệ bên ngoài cụm đèn và chi phí sơn sửa từng vết xước cụ thể.

Ngoài ra, báo giá của đại lý được tính thuế VAT, trong khi kết quả định giá thiệt hại do cơ quan công an thông báo được xác lập theo giá cần thiết để khôi phục tình trạng sử dụng bình thường của tài sản, không bao gồm VAT.

“Tính đến nay đã gần 1 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc, tôi mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hành vi gây hư hỏng tài sản và xử lý theo đúng quy định, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt hại”, chị Đỗ Bích Ngọc nói.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào tối 18/1, tại khu vực ngõ 67 đường Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Trung tâm tiếng Anh - nơi chiếc Mercedes-Benz GLC 200 được cho đỗ chắn cửa. Ảnh: NVCC

Theo trình bày của chị Đỗ Bích Ngọc (sinh năm 1990, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), tối cùng ngày chị điều khiển ô tô Mercedes-Benz GLC 200, sản xuất năm 2022, biển kiểm soát 30L-541.XX, đến ăn tối tại một nhà hàng trong khu vực và được nhân viên hướng dẫn đỗ xe trước một ngôi nhà có gắn biển Trung tâm tiếng Anh đã đóng cửa. Khi quay lại lấy xe sau khoảng hơn một giờ, chị phát hiện xe bị cào xước nhiều vị trí quanh thân vỏ, bẻ gương chiếu hậu và đập vỡ, làm hư hỏng cụm đèn phía trước.

Sự việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Chị Đỗ Bích Ngọc cho biết, những người trong ngôi nhà trên gồm ông L.C.T là người dán giấy và đặt chậu cây dưới gầm xe; bà M.B.V (sinh năm 1961) là người trực tiếp bẻ gương, cầm vật nhọn gạch quanh xe và chị L.T.H, con gái của ông L.C.T và bà M.B.V là người đã dùng mũ bảo hiểm đập kính ghế lái xe, đồng thời nhắn tin với lời lẽ xúc phạm, thách thức chị.

Sau đó, chị Đỗ Bích Ngọc đã trình báo cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Sau vụ việc vài ngày, nhóm người này đã đến nhà chị Ngọc để xin lỗi, đề nghị bồi thường nhưng không đạt được thỏa thuận hòa giải dân sự. Cho đến nay, chị vẫn chưa nhận khoản đền bù, bồi thường nào từ những người phá hỏng xe của chị.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ theo trình tự tố tụng.