Naked-bike mạnh mẽ, có ABS kênh đôi mà giá chỉ ngang Future 125

Sự ra mắt của Xtreme 125R 2026 cho thấy Hero MotoCorp đang tập trung tiềm lực nhiều hơn cho phân khúc xe cỡ nhỏ - vốn có thị trường khá lớn tại Ấn Độ. Điểm nhấn nổi bật ở phiên bản 2026 của Xtreme 125R chính là được trang bị hệ thống chống bó phanh ABS kênh đôi, giúp tăng độ an toàn cho người lái. Đây là trang bị khá hiếm ở các sản phẩm mô tô phân khúc 125cc, và điều này chắc chắn sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho mẫu naked-bike từ Hero.

Tuy nhiên khách hàng cũng cần nắm rõ rằng ABS kênh đôi không phải là trang bị tiêu chuẩn mà chỉ có ở phiên bản cao nhất, các phiên bản thấp hơn sử dụng hệ thống CBS phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh. Bên cạnh sự có mặt của ABS kênh đôi, Xtreme 125R 2026 cũng được trang bị hệ thống bướm ga điện tử, mang lại khả năng phản hồi ga mượt mà và chính xác hơn.

Xe cũng có ba chế độ lái gồm Eco, Road và Power, cho phép người lái tùy chỉnh sức mạnh và mức tiêu hao nhiên liệu tùy vào điều kiện di chuyển. Một điểm nổi bật khác là chức năng kiểm soát hành trình (cruise control), đây cũng là tính năng hiếm thấy ở dòng xe 125cc, hỗ trợ đem tới sự thoải mái cho người lái trên các cung đường dài.

Hero Xtreme 125R 2026 vẫn sử dụng động cơ 124,7cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 11,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm, đi kèm hộp số 5 cấp. Động cơ này được tinh chỉnh để mang lại hiệu suất vận hành mượt mà nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 60 km/h chỉ trong 5,9 giây, được xem là nhanh nhất trong phân khúc 125cc, đồng thời đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 66 km/lít, rất ấn tượng đối với dòng xe côn tay cỡ nhỏ.

Về thiết kế, Xtreme 125R 2026 vẫn giữ ADN thiết kế từ phiên bản hiện tại và chỉ thay đổi về màu sắc cũng như bộ tem xe mới. Tại thị trường Ấn Độ, Xtreme 125R 2026 có giá khởi điểm từ 89.000 rupee (khoảng 26,4 triệu đồng), trong khi bản ABS kênh đôi có giá bán là 104.000 rupee (khoảng 30,8 triệu đồng).