Mô tô thể thao chạy phố, trang bị xịn, giá rẻ ngang Honda Vision

Là thương hiệu nổi tiếng với các dòng mô tô chất lượng với mức giá bán hợp lý, mới đây TVS tiếp tục đưa tới thị trường xe máy lớn nhất thế giới dòng Apache RTR 160 4V 2026. Mẫu xe được định vị trong phân khúc streetfighter 160cc, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc xe thể thao thuận tiện cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Với thế hệ 2026 vừa trình làng, Apache RTR 160 4V được bán ra với 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn. Tất cả các phiên bản đều sở hữu những nâng cấp đáng kể so với đời xe trước đó, đem tới những trải nghiệm ấn tượng hơn cho khách hàng.

Bản tiêu chuẩn: trang bị đèn LED projector, đèn hậu và xi-nhan LED, ly hợp chống trượt, ABS một kênh, phuộc ống lồng và màn hình LCD, đủ đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản.

Bản trung cấp: nâng cấp ABS hai kênh, phuộc trước USD, cùng tay phanh và tay côn có thể điều chỉnh, giúp tăng độ an toàn và khả năng kiểm soát.

Bản cao cấp: nổi bật với màn hình TFT màu tích hợp SmartXonnect (kết nối điện thoại, dẫn đường), bổ sung kiểm soát lực kéo, đồng thời giữ lại ABS hai kênh và phuộc USD.

Về vận hành, tất cả các phiên bản của Apache RTR 160 4V 2026 vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 160cc, sản sinh công suất tối đa 17,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,73 Nm, kết hợp hộp số 5 cấp và ly hợp chống trượt. Khối động cơ này được đánh giá cao ở khả năng cân bằng giữa hiệu năng và mức tiêu thụ nhiên liệu, phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi ngắn. Ngoài ra, xe còn được tích hợp các chế độ lái, cho phép điều chỉnh phản hồi động cơ tùy theo điều kiện vận hành.

Giá bán của Apache RTR 160 4V 2026 tại thị trường được bán ra với mức giá khởi điểm từ 125.440 rupee - khoảng 35 triệu đồng.