Mô tô hoài cổ động cơ 378 cc, trang bị xịn, gây sốt với giá bán rẻ

Với những khách hàng yêu thích kiểu dáng cổ điển nhưng vẫn cần một mẫu xe phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Senke SK400-KG 2026 là một cái tên đáng chú ý.

Mẫu mô tô này vừa được giới thiệu tại thị trường Malaysia, sở hữu phong cách retro kết hợp cùng nhiều trang bị hiện đại. Xe gây chú ý với cụm đèn pha tròn đặc trưng, gương chiếu hậu dạng tròn cùng thiết kế yên xe kiểu bánh mì, tạo tư thế ngồi thoải mái cho người lái.

Về trang bị vận hành, Senke SK400-KG 2026 sử dụng hệ thống giảm xóc trước hành trình ngược và giảm xóc sau dạng lò xo trụ đơn, góp phần cải thiện khả năng ổn định khi di chuyển. Xe được trang bị bảng đồng hồ LCD, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Mẫu mô tô này có trọng lượng 187 kg, bình nhiên liệu dung tích 15,5 lít và chiều cao yên 775 mm.

Cung cấp sức mạnh cho Senke SK400-KG 2026 là động cơ hai xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, dung tích 378 cc, tích hợp công nghệ 8 van. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 35,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp truyền động tới bánh sau.

Xe sử dụng bộ mâm 17 inch cho cả hai bánh, đi kèm bộ lốp kích thước 110/70 ở bánh trước và 150/55 ở bánh sau. Hệ thống phanh gồm đĩa thủy lực 300 mm phía trước và đĩa 240 mm phía sau, kết hợp cùng công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Tại thị trường Malaysia, Senke SK400-KG 2026 được công bố với mức giá 21.800 ringgit, tương đương khoảng 140 triệu đồng khi quy đổi.